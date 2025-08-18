Adana'da 1 milyon 650 bin makaron ele geçirildi: Kamyonet sürücüsü tutuklandı

Adana'da 1 milyon 650 bin makaron ele geçirildi
Kaçakçılık ekipleri operasyon düzenledi
Adana'da, kaçak ürün taşındığı belirlenen bir kamyonet durduruldu. Yapılan aramada, araçta tütün doldurulmuş 1 milyon 650 bin makaron bulundu.
Operasyonu yürüten İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, aramanın ardından kamyonetin sürücüsünü gözaltına aldı. Araç, merkez Sarıçam ilçesinde durduruldu.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
