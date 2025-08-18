Adana'da 1 milyon 650 bin makaron ele geçirildi: Kamyonet sürücüsü tutuklandı

Adana'da bir kamyonette 1 milyon 650 bin makaron ele geçirildi; İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri sürücüyü gözaltına alıp tutuklattı.