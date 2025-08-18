DOLAR
Adana'da 1 milyon 650 bin makaron ele geçirildi: Kamyonet sürücüsü tutuklandı

Adana'da bir kamyonette 1 milyon 650 bin makaron ele geçirildi; İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri sürücüyü gözaltına alıp tutuklattı.

Yayın Tarihi: 18.08.2025 09:54
Güncelleme Tarihi: 18.08.2025 10:17
Adana'da 1 milyon 650 bin makaron ele geçirildi: Kamyonet sürücüsü tutuklandı

Adana'da 1 milyon 650 bin makaron ele geçirildi

Kaçakçılık ekipleri operasyon düzenledi

Adana'da, kaçak ürün taşındığı belirlenen bir kamyonet durduruldu. Yapılan aramada, araçta tütün doldurulmuş 1 milyon 650 bin makaron bulundu.

Operasyonu yürüten İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, aramanın ardından kamyonetin sürücüsünü gözaltına aldı. Araç, merkez Sarıçam ilçesinde durduruldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Adana'da 1 milyon 650 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirilen kamyonetin sürücüsü...

Adana'da 1 milyon 650 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirilen kamyonetin sürücüsü tutuklandı.

Adana'da 1 milyon 650 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirilen kamyonetin sürücüsü...

