Adıyaman'da Şarampole Devrilen Otomobilde 3 Yaralı

Adıyaman'da Şarampole Devrilen Otomobilde 3 Kişi Yaralandı

Adıyaman-Kahta Karayolu Kuştepe Köyü yakınlarında meydana gelen kazada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir otomobil şarampole devrildi. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kazanın Detayları

Edinilen bilgilere göre, 01 ES 669 plakalı otomobili kullanan Osman B. yönetimi kaybedince araç kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Araçta bulunan Semanur ve Rahime B. de kazada yaralananlar arasında yer aldı.

Müdahale ve Hastane Sevki

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Soruşturma

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

