Adıyaman'da Şarampole Devrilen Otomobilde 3 Yaralı

Adıyaman'da Şarampole Devrilen Otomobilde 3 Kişi Yaralandı
Adıyaman-Kahta Karayolu Kuştepe Köyü yakınlarında meydana gelen kazada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir otomobil şarampole devrildi. Kazada 3 kişi yaralandı.
Kazanın Detayları
Edinilen bilgilere göre, 01 ES 669 plakalı otomobili kullanan Osman B. yönetimi kaybedince araç kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Araçta bulunan Semanur ve Rahime B. de kazada yaralananlar arasında yer aldı.
Müdahale ve Hastane Sevki
Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Soruşturma
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
