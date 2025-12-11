DOLAR
Sinop'ta Geçmişten Geleceğe Gençlik Köprüsü: Ortak Alfabe Etkinliği

Sinop Üniversitesi'ndeki programda OMÜ'lü Doç. Dr. Murat Emre Şahin ve Doç. Dr. Tuğrul Balaban, ortak alfabe, kültür ve toplumsal hafıza konularını ele aldı.

Yayın Tarihi: 11.12.2025 13:50
Güncelleme Tarihi: 11.12.2025 13:50
Sinop'ta Geçmişten Geleceğe Gençlik Köprüsü: Ortak Alfabe Etkinliği

Sinop'ta "Geçmişten Geleceğe Gençlik Köprüsü: Ortak Alfabe" Programı

Sinop Üniversitesi Şehit Ömer Can Açıkgöz Konferans Salonunda düzenlenen program, gençlerin kimlik, dil ve ortak hafıza konularında farkındalık oluşturdu.

Sunumlar ve Ana Mesajlar

Ondokuz Mayıs Üniversitesi(OMÜ) Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Emre Şahin, "Kimlik ve Kültür Bağlamında Dil ve Ortak Alfabe Meselesi" başlıklı sunumunda dilin kimlik ve kültür üzerindeki etkilerini ele aldı. Şahin, ortak alfabe fikrinin Türk dünyasında kültürel birlikteliği güçlendirecek önemli bir adım olduğunu vurguladı.

Sinop Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Tuğrul Balaban, "Ortak Semboller, Mitoloji ve Toplumsal Hafıza" başlıklı sunumunda mitolojik öğelerin ve ortak sembollerin toplumların hafızasında nasıl birleştirici rol oynadığını anlattı. Balaban, gençlerin bu değerleri sahiplenmesinin kültürel süreklilik açısından kritik olduğunu ifade etti.

Etkinliğin Önemi

Etkinlik, tarihsel ve kültürel köklerimize yönelik derinlikli bir bakış sunarken, katılımcılar programın Türk dünyası gençliği arasında kültürel bağları güçlendiren bir köprü niteliği taşıdığını belirtti.

SİNOP ÜNİVERSİTESİ TÜRK DÜNYASI VE TARİHİ ÖĞRENCİ TOPLULUĞU TARAFINDAN, ÜNİDES PROJESİ KAPSAMINDA...

SİNOP ÜNİVERSİTESİ TÜRK DÜNYASI VE TARİHİ ÖĞRENCİ TOPLULUĞU TARAFINDAN, ÜNİDES PROJESİ KAPSAMINDA SİNOP MÜBADELE VE BALKAN HALKLARI KÜLTÜR ARAŞTIRMALARI VE DAYANIŞMA DERNEĞİ, TÜRKİYE KAMU ÇALIŞANLARI VAKFI VE ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ TARİH ÖĞRENCİ TOPLULUĞU İŞ BİRLİĞİYLE "GEÇMİŞTEN GELECEĞE GENÇLİK KÖPRÜSÜ: ORTAK ALFABE" PROGRAMI DÜZENLENDİ.

SİNOP ÜNİVERSİTESİ TÜRK DÜNYASI VE TARİHİ ÖĞRENCİ TOPLULUĞU TARAFINDAN, ÜNİDES PROJESİ KAPSAMINDA...

