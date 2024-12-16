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Adana'da 1350 Kaçak Elektronik Sigara ve İhlaller Ele Geçirildi

Adana'da bir tırda 1350 kaçak elektronik sigara, 500 paket sigara ve ruhsatsız tabanca bulundu. Sürücü tutuklandı.

Yayın Tarihi: 16.12.2024 14:22
Güncelleme Tarihi: 16.12.2024 14:31
Adana'da 1350 Kaçak Elektronik Sigara ve İhlaller Ele Geçirildi

Adana'da düzenlenen operasyonda, 1350 kaçak elektronik sigara, 500 paket sigara ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Olay, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin başarılı çalışmalarıyla meydana geldi.

Ekipler, kaçak ürün taşıdığı belirlenen bir tırı takibe aldı. Kontrol noktasında durdurulan tırın yapılan incelemesinde, konteynerin altındaki poşetlere gizlenmiş 1350 elektronik sigara ve 500 paket sigara çıkartıldı.

Operasyonda ayrıca, sürücünün yanında bulundurduğu ruhsatsız tabanca ile birlikte gözaltına alındığı bildirildi. Emniyet işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Adana'da 1350 kaçak elektronik sigara, 500 paket sigara ve ruhsatsız tabanca ele geçirilen tırın...

Adana'da 1350 kaçak elektronik sigara, 500 paket sigara ve ruhsatsız tabanca ele geçirilen tırın sürücüsü tutuklandı.

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