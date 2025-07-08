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Adana'da 15 Temmuz Fotoğraf Sergisi Açıldı

Adana'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında fotoğraf sergisi açıldı, Vali Köşger vatandaşları etkinliğe davet etti.

Yayın Tarihi: 08.07.2025 12:28
Güncelleme Tarihi: 08.07.2025 12:28
Adana'da 15 Temmuz Fotoğraf Sergisi Açıldı

Adana'da 15 Temmuz Fotoğraf Sergisi Heyecanı

Adana'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde 15 Temmuz Fotoğraf Sergisi açıldı. Sergi, gerçekleşen darbe girişimine karşı verilen mücadele ve demokrasi için hayatlarını feda edenleri anma amacı taşıyor.

Vali Yavuz Selim Köşger'in Katılımı

Vali Yavuz Selim Köşger, açılışta yaptığı konuşmada, tüm vatandaşları sergiyi gezmeye davet etti. Köşger, "Bütün vatandaşlarımızı sergiyi gezmeye ve o günü tekrar hatırlamaya, zihinlerinde o konuyu sağlam tutmaya davet ediyorum," dedi.

Sergi, 15 Temmuz'un anısına yapılan anma etkinliklerinin önemli bir parçası olarak dikkat çekiyor. Ziyaretçiler, sergi aracılığıyla o gece yaşananları bir kez daha düşünme fırsatı bulacaklar.

Adana'daki bu sergi, toplumun hafızasında yer eden bu önemli olayın unutulmaması adına büyük bir öneme sahip.

Adana'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Anadolu Ajansı (AA)...

Adana'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Anadolu Ajansı (AA) fotoğraflarının yer aldığı serginin açılışı yapıldı. Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Ankara Gölbaşı'ndaki bombalı saldırıda şehit olan polis memuru ikizler Ahmet ve Mehmet Oruç'un babası Ali Oruç (fotoğrafta) da sergiyi gezdi.

Adana'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Anadolu Ajansı (AA)...

Adana'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Anadolu Ajansı (AA) fotoğraflarının yer aldığı serginin açılışı yapıldı. Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Ankara Gölbaşı'ndaki bombalı saldırıda şehit olan polis memuru ikizler Ahmet ve Mehmet Oruç'un babası Ali Oruç (fotoğrafta) da sergiyi gezdi.

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