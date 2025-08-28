Adana'da 160 Suriyeli Ülkelerine Gönüllü Uğurlandı

Gönüllü, güvenli ve onurlu dönüş süreci sürüyor

Adana'da iç savaş nedeniyle sığınan Suriyelilerden 160'ı daha, valilik ile Göç İdaresi İl Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen işlemler tamamlanarak ülkelerine uğurlandı.

Başvuruları Sarıçam Gönüllü Geri Dönüş Koordinasyon Merkezi tarafından alınan vatandaşlar, 4 otobüs ile Cilvegözü Sınır Kapısı'na gönderildi. Süreç gönüllü, güvenli ve onurlu dönüş ilkesi çerçevesinde yürütüldü.

Lemis Alcasim (17), gazetecilere, 12 yıldır Türkiye'de olduğunu söyledi. "Bize yardım ettiniz, teşekkür ederiz. Çok heyecanlıyım, devletime dönüyorum. Çok mutluyum, 10 yıldır görmediğim akrabalarımı göreceğim. Orada eğitime devam edeceğim."

Hüseyin Alcasim (40) ise, "Çok heyecanlıyım. Orada birkaç tarlamız vardı. Onların sayesinde geçiniyorduk, burada da her türlü mesleği yaptık. Ülkemize döneceğimiz için mutluyuz. Herkes kendisine yeni bir sistem kuracak, eskiden nasıl yaşıyorsak öyle devam edecek." diye konuştu.

Zehra Alcasim (17) Türkiye'de liseye kadar geldiği eğitim hayatını ülkesinde sürdürmeyi istediğini belirterek, "Doktor olmak, halkımı tedavi etmek ve onlara faydalı olmak istiyorum. Buradaki arkadaşlarımı şimdiden özlemeye başladım." dedi.

Yetkililer, son 1 ayda 5 bin 604 Suriyelinin gönüllü geri dönüş işlemlerinin ardından sınır kapılarına yönlendirildiğini bildirdi.

İç savaş nedeniyle Adana'ya sığınan Suriyelilerden 160'ı daha, gönüllü, güvenli ve onurlu dönüş kapsamında ülkelerine uğurlandı. Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi sonrasında memleketlerine dönmek isteyen Suriyelilerin, Sarıçam Gönüllü Geri Dönüş Koordinasyon Merkezi'ne başvuruları sürüyor. Valilik ile Göç İdaresi İl Müdürlüğü koordinesindeki işlemleri tamamlayan 160 kişi, bindirildikleri 4 otobüsle Cilvegözü Sınır Kapısı'na uğurlandı.