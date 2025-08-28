DOLAR
41,04 0,01%
EURO
48,05 -0,49%
ALTIN
4.493,25 -0,28%
BITCOIN
4.632.691,47 -0,53%

Adana'da 160 Suriyeli Ülkelerine Gönüllü Uğurlandı

Adana'da iç savaş nedeniyle sığınan 160 Suriyeli daha gönüllü, güvenli ve onurlu dönüş kapsamında Cilvegözü'ne uğurlandı; 1 ayda 5 bin 604 kişi geri döndü.

Yayın Tarihi: 28.08.2025 14:02
Güncelleme Tarihi: 28.08.2025 14:34
Adana'da 160 Suriyeli Ülkelerine Gönüllü Uğurlandı

Adana'da 160 Suriyeli Ülkelerine Gönüllü Uğurlandı

Gönüllü, güvenli ve onurlu dönüş süreci sürüyor

Adana'da iç savaş nedeniyle sığınan Suriyelilerden 160'ı daha, valilik ile Göç İdaresi İl Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen işlemler tamamlanarak ülkelerine uğurlandı.

Başvuruları Sarıçam Gönüllü Geri Dönüş Koordinasyon Merkezi tarafından alınan vatandaşlar, 4 otobüs ile Cilvegözü Sınır Kapısı'na gönderildi. Süreç gönüllü, güvenli ve onurlu dönüş ilkesi çerçevesinde yürütüldü.

Lemis Alcasim (17), gazetecilere, 12 yıldır Türkiye'de olduğunu söyledi. "Bize yardım ettiniz, teşekkür ederiz. Çok heyecanlıyım, devletime dönüyorum. Çok mutluyum, 10 yıldır görmediğim akrabalarımı göreceğim. Orada eğitime devam edeceğim."

Hüseyin Alcasim (40) ise, "Çok heyecanlıyım. Orada birkaç tarlamız vardı. Onların sayesinde geçiniyorduk, burada da her türlü mesleği yaptık. Ülkemize döneceğimiz için mutluyuz. Herkes kendisine yeni bir sistem kuracak, eskiden nasıl yaşıyorsak öyle devam edecek." diye konuştu.

Zehra Alcasim (17) Türkiye'de liseye kadar geldiği eğitim hayatını ülkesinde sürdürmeyi istediğini belirterek, "Doktor olmak, halkımı tedavi etmek ve onlara faydalı olmak istiyorum. Buradaki arkadaşlarımı şimdiden özlemeye başladım." dedi.

Yetkililer, son 1 ayda 5 bin 604 Suriyelinin gönüllü geri dönüş işlemlerinin ardından sınır kapılarına yönlendirildiğini bildirdi.

İç savaş nedeniyle Adana'ya sığınan Suriyelilerden 160'ı daha, gönüllü, güvenli ve onurlu dönüş...

İç savaş nedeniyle Adana'ya sığınan Suriyelilerden 160'ı daha, gönüllü, güvenli ve onurlu dönüş kapsamında ülkelerine uğurlandı. Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi sonrasında memleketlerine dönmek isteyen Suriyelilerin, Sarıçam Gönüllü Geri Dönüş Koordinasyon Merkezi'ne başvuruları sürüyor. Valilik ile Göç İdaresi İl Müdürlüğü koordinesindeki işlemleri tamamlayan 160 kişi, bindirildikleri 4 otobüsle Cilvegözü Sınır Kapısı'na uğurlandı.

İç savaş nedeniyle Adana'ya sığınan Suriyelilerden 160'ı daha, gönüllü, güvenli ve onurlu dönüş...

İLGİLİ HABERLER

TCDD 80 Sürekli İşçi Alımı: Sözlü Sınav ve Noter Kurası Şartları

Konya'da Ulaşıma Çifte Zam: Okul Servisi ve Toplu Taşıma Ücretleri Yükseldi

2026-2027 Memur ve Emekli Maaş Zammı Belli Oldu

Kayseri ve Muğla'da dev kamu ihaleleri EKAP'ta açıldı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İstanbul Yaşlılık Çalıştayı: 2. Yaşlılık Şurası'na Yol Haritası
2
Kırşehir'de 1344 Kaçak Cinsel Ürün Ele Geçirildi — 1 Gözaltı
3
YEE'den Sırbistan Polislerine Türkçe Eğitimi: Sıla Yolu İletişimine Destek
4
Erdoğan ile Zelenskiy Telefonda Görüştü: İkili İlişkiler ve Barış Süreci
5
İngiltere, British Council'a Zarar Sonrası Rus Elçiyi Dışişleri'ne Çağırdı
6
İsrail'den Lübnan'ın güneyine hava saldırıları: Hizbullah hedefleri vuruldu
7
İsrail 7 Ekim'den Bu Yana 197 Gazeteci Gözaltıladı: 50'si Hâlâ Hapiste

Kayseri ve Muğla'da dev kamu ihaleleri EKAP'ta açıldı

İnternete Otomatik Zam Dönemi Başladı: Türk Telekom'a Yılda 2 Zam Yetkisi

2026-2027 Memur ve Emekli Maaş Zammı Belli Oldu

Devlet destekli elektrik ve altyapı atağı: Meşepınarı ve Hekimhan ihaleye çıktı

Burgan Bank ON ile Anında ve Bedava Döviz Transferi — 30'dan Fazla Ülkeye Masrafsız

Depoyu Dolduran Kampanyalar: Bankalardan 35 Litre Bedava Akaryakıt

PTT'den Dev Yatırım Atağı: İstanbul, Ankara ve Afyonkarahisar'da Yüzbinlerce m² Satışa Çıkarıldı

Bakanlık: 'DM9600' Reflektif Şeritler Acil Toplatılıyor

Konya'da Ulaşıma Çifte Zam: Okul Servisi ve Toplu Taşıma Ücretleri Yükseldi

TCDD 80 Sürekli İşçi Alımı: Sözlü Sınav ve Noter Kurası Şartları

Esenyurt EMEĞİM ile Ücretsiz Kursla Patron Olun

Antalya'da Kız Çocuklarına 50.000 TL'ye Kadar Destek: Başvurular 8 Ağustos'ta Başladı