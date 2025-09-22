Adana'da 19 Yaşındaki Samet Aslan'ın Öldürülmesi: 3 Sanığa Dava

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde 21 Ekim 2024'te dedesinin Başak Mahallesi'ndeki evinin önünde tabancayla vurularak öldürülen 19 yaşındaki Samet Aslan soruşturmasında tutuklanan üç sanık hakkında iddianame hazırlandı.

Savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlanarak Adana 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, sanıklar Ahmet D., İsmail D. ve Mehmet D. hakkında ağırlaştırılmış cezalar istendi.

İddianamenin Detayları

İddianamede, Aslan ile arkadaşı Abdulkadir A.'nın, olaydan yaklaşık bir yıl önce sanık Ahmet D.'nin ağabeyini silahla yaralamaları nedeniyle taraflar arasında husumet oluştuğu kaydedildi. Olay günü sanıkların motosikletle takip ettiği belirtilen ifadelerde, Ahmet D.'nin yanında bulunan tabancayla ateş ettiği aktarıldı.

Saldırıda Samet Aslan hayatını kaybetmiş, müşteki Abdulkadir A. yara almadan kurtulmuştur. İddianamede İsmail D.'nin azmettirici, Mehmet D.'nin ise kuzeni Ahmet D.'nin olay yerinden kaçmasına yardım eden kişi olduğu ifade edildi.

Savcılık, sanıkların Samet Aslan'ın öldürülmesine ilişkin "kasten öldürme" suçundan ayrı ayrı müebbet hapisle; Abdulkadir A.'ya yönelik eylemlerinden dolayı da "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan her biri için 9'ar yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmalarını talep etti.

Haklarındaki suçlamaları kabul etmeyen Ahmet D., İsmail D. ve Mehmet D.'nin yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacağı bildirildi.

Olay

Merkez Yüreğir ilçesi Başak Mahallesi'ndeki dedesinin evinin önünde 21 Ekim 2024'te uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralanan 19 yaşındaki Samet Aslan, kaldırıldığı Yüreğir Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetmiş; Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan zanlılar Ahmet D., İsmail D. ve Mehmet D. tutuklanmıştı.