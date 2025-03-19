Adana'da 19 Yıl 4 Ay Hapis Cezasıyla Aranan Hükümlü Yakalandı

Adana'nın Yüreğir ilçesinde, 19 yıl 4 ay hapis cezası ile aranan hükümlü, polis ekiplerinin denetimi sırasında yakalandı. Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Levent Mahallesi'nde "huzur ve güven" uygulaması düzenledi.

Ekipler, denetim sırasında durumundan şüphelendikleri İlker Cabadak adlı kişiyi durdurarak Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yaptı. Yapılan kontrolde Cabadak'ın hırsızlık suçundan 19 yıl 4 ay hapis cezası ile arandığı tespit edildi.

Firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.