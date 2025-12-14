DOLAR
Serdivan'da Esnaf Kavgası: 1 Ölü, 4 Gözaltı

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde oyun salonu önünde çıkan esnaf kavgasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı; 4 şüpheli gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 14.12.2025 19:02
Güncelleme Tarihi: 14.12.2025 19:02
Olayın Ayrıntıları

Olay, Serdivan ilçesi Bağlar Caddesinde bulunan bir oyun salonunun önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, oyun salonu işletmecisi E.Ö. (51) ve arkadaşı Z.K. (37) ile iş yerlerine yakın bir noktada kurye olarak çalışan O.K. (31) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, olayı öğrenen kurye O.K.nin kardeşi A.K. (23) ve arkadaşları bölgeye gelerek kavgaya dahil oldu. Gelişmeler üzerine A.K., yanındaki silahla iki kişiye ateş açtı. Saldırının ardından şüpheliler bölgeden kaçtı.

Durumun bildirilmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezine sevk edilen sağlık ve polis ekipleri, yaralılara müdahale etti. İlk müdahalelerin ardından hastaneye kaldırılanlardan Zafer K. (37), yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Oyun salonu işletmecisi E.Ö. ise ayağından yaralanarak tedavi altına alındı.

Gözaltılar ve Soruşturma

Olayın ardından Sakarya Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri tarafından kaçan şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı bir çalışma başlatıldı. Soruşturma kapsamında silahı kullanan A.K., kavgayı başlatan O.K. ile birlikte G.M. (26) ve İ.C.Ç. (24) polis ekiplerinin titiz çalışması sonucu kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

