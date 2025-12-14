Posof Belediyesi'nden yolda kalan tır şoförlerine sıcak çorba

Ardahan'da tipi sonrası belediye destek oldu

Ardahan'ın Posof ilçesinde etkili olan kar yağış ve tipi nedeniyle yolda kalan tır şoförlerine Posof Belediyesi tarafından sıcak çorba ikram edildi.

Türkgözü Gümrük Kapısı'nın dün kar ve yoğun tipi nedeniyle tırların geçişine kapatılması üzerine çok sayıda tır, Türkgözü-Posof-Damal kara yolunun Posof girişinde beklemeye başladı. Ulaşımın aksamasıyla mağduriyet oluşmasını önlemek için belediye ekipleri bölgeye yönlendirildi.

Posof Belediye Başkanı Erdem Demirci ve beraberindekiler, bekleyen tır sürücülerine çorba ikram etti. Başkan Demirci, "Bu arkadaşlarımız dünden bu yana burada bekliyorlar ve mağdurlar. Biz bir nebze de olsa kendilerini yalnız bırakmak istemedik" dedi.

Belediyenin müdahalesi, soğuk ve tipide beklemek zorunda kalan sürücüler için kısa sürede rahatlatıcı bir destek sağladı.

ARDAHAN’IN POSOF İLÇESİNDE KAR YAĞIŞ VE TİPİ NEDENİYLE YOLDA KALAN TIR SÜRÜCÜLERİN SICAK ÇORBA İKRAMINDA BULUNULDU.