Adana'da 2 Ton Kaçak Tütün Ele Geçirildi: 6 Gözaltı

Adana'da gerçekleştirilen başarılı bir operasyonla 2 ton kıyılmış kaçak tütün ele geçirildi. Operasyon, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri tarafından gerçekleştirildi.

Güvenlik güçleri, 4 hafif ticari aracın kente kaçak tütün getireceği istihbaratını aldı. Bu bilgi doğrultusunda, saptanan plakalarla birlikte araçlar, merkez Sarıçam ilçesi'nde durdurularak arama yapıldı.

Yapılan arama neticesinde, 2 ton kıyılmış kaçak tütün ele geçirilirken, 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Adana'da polis ekiplerince, 4 hafif ticari araçta 2 ton kıyılmış kaçak tütün ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı.

Adana'da polis ekiplerince, 4 hafif ticari araçta 2 ton kıyılmış kaçak tütün ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı.