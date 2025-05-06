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Adana'da 2 Ton Kaçak Tütün Ele Geçirildi: 6 Gözaltı

Adana'da yapılan operasyonda 2 ton kaçak tütün ele geçirilirken, aralarında 6 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

Yayın Tarihi: 06.05.2025 11:46
Güncelleme Tarihi: 06.05.2025 11:46
Adana'da 2 Ton Kaçak Tütün Ele Geçirildi: 6 Gözaltı

Adana'da gerçekleştirilen başarılı bir operasyonla 2 ton kıyılmış kaçak tütün ele geçirildi. Operasyon, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri tarafından gerçekleştirildi.

Güvenlik güçleri, 4 hafif ticari aracın kente kaçak tütün getireceği istihbaratını aldı. Bu bilgi doğrultusunda, saptanan plakalarla birlikte araçlar, merkez Sarıçam ilçesi'nde durdurularak arama yapıldı.

Yapılan arama neticesinde, 2 ton kıyılmış kaçak tütün ele geçirilirken, 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Adana'da polis ekiplerince, 4 hafif ticari araçta 2 ton kıyılmış kaçak tütün ele geçirildi, 6...

Adana'da polis ekiplerince, 4 hafif ticari araçta 2 ton kıyılmış kaçak tütün ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı.

Adana'da polis ekiplerince, 4 hafif ticari araçta 2 ton kıyılmış kaçak tütün ele geçirildi, 6...

Adana'da polis ekiplerince, 4 hafif ticari araçta 2 ton kıyılmış kaçak tütün ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı.

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