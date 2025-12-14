TEM Otoyolu'nda Tipi: Gerede Mevkiinde Kar Etkili

Bolu geçişinde yağmur karla yer değiştirirken ekipler teyakkuzda

TEM Otoyolunun Bolu geçişinde, Gerede ilçesi mevkiinde tipi şeklinde kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Gün içinde yağmur şeklinde devam eden yağış, ilçenin yüksek rakımlı bölgesi olan Cankurtaran mevkiinde yerini yoğun kara bıraktı. Bölgedeki kar yağışı tipi formunda etkili oluyor.

Güzergâhta görevli karayolları ekipleri, kar küreme araçlarıyla yol kenarlarında bekleme konumunda bulunuyor ve olası kapanmalara karşı hazırlık yapıyor.

Yetkililer, kar yağışının yarın akşam saatlerinde aynı bölgede daha yoğun olması beklendiğini belirtiyor; sürücülerin dikkatli olmaları ve güncel yol / hava durum bilgilerini takip etmeleri istendi.

