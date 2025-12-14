DOLAR
TEM Otoyolu'nda Tipi: Gerede Mevkiinde Kar Etkili

TEM Otoyolu'nun Bolu geçişi Gerede mevkiinde tipi şeklinde kar yağışı etkili; karayolları ekipleri ve kar küreme araçları teyakkuzda.

Yayın Tarihi: 14.12.2025 00:13
Güncelleme Tarihi: 14.12.2025 00:17
Bolu geçişinde yağmur karla yer değiştirirken ekipler teyakkuzda

TEM Otoyolunun Bolu geçişinde, Gerede ilçesi mevkiinde tipi şeklinde kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Gün içinde yağmur şeklinde devam eden yağış, ilçenin yüksek rakımlı bölgesi olan Cankurtaran mevkiinde yerini yoğun kara bıraktı. Bölgedeki kar yağışı tipi formunda etkili oluyor.

Güzergâhta görevli karayolları ekipleri, kar küreme araçlarıyla yol kenarlarında bekleme konumunda bulunuyor ve olası kapanmalara karşı hazırlık yapıyor.

Yetkililer, kar yağışının yarın akşam saatlerinde aynı bölgede daha yoğun olması beklendiğini belirtiyor; sürücülerin dikkatli olmaları ve güncel yol / hava durum bilgilerini takip etmeleri istendi.

