Aydın Efeler’de 11 Yaşındaki Ecem D. Parka Gitmedi: Arama Başlatıldı

Olay Yeri ve İhbar

Aydın’ın Efeler ilçesinde, sabah saatlerinde parka gitmek için evden ayrılan küçük bir çocuk geri dönmedi. Aile, saatler sonra iletişim kuramayınca durumu emniyete bildirdi.

11 yaşındaki Ecem D.'nin kaybolduğu adres olarak belirtilen nokta, Adnan Menderes Bulvarı 528 Sokak olarak kayıt edildi.

Arama Çalışmaları

İhbar üzerine bölgeye intikal eden polis ekipleri, kayıp çocuğun bulunması için geniş çaplı çalışma başlattı. Ekiplerin çevredeki güvenlik kameralarını ve görgü tanıklarını incelemeye aldığı, arama faaliyetlerinin sürdüğü bildirildi.

Olayla ilgili inceleme devam ediyor; yetkililerden ve aileden gelecek yeni bilgilere göre gelişmeler kamuoyuna duyurulacak.

Önemli bilgiler: Kayıp çocuğun adı Ecem D., yaşı 11 olarak kayıtlarda yer alıyor.

