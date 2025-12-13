DOLAR
Necmeddin Bilal Erdoğan: Türkiye, satın alma gücüyle yıl sonunda dünya 11'incisi olacak

İlim Yayma Vakfı Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, Türkiye'nin satın alma gücü bazlı milli gelirde yıl sonunda dünyada 11. sıraya yerleşeceğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 13.12.2025 23:59
Güncelleme Tarihi: 14.12.2025 00:01
İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, İstanbul Beyoğlu'ndaki bir otelde düzenlenen "Türkiye Yüzyılında Erzincanlı İş İnsanlarının Misyonu" programında önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, konuşmasında, "Türkiye satın alma gücü itibarıyla milli gelire bakıldığı zaman dünyada bu sene sonunda 11. sıraya yerleşecek" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Türkiye'nin ekonomik dönüşümünü rakamlarla anlattı: "25 sene önce yaklaşık 67–70 milyonluk Türkiye, milli geliri 200 milyar dolar, kişi başına düşen gelir yaklaşık 3 bin dolardı. Bugün ise 86 milyonluk Türkiye'nin milli geliri 1,5 trilyon dolar. 200 milyar dolar ile 1,5 trilyon dolar arasındaki fark, Türkiye'nin yaklaşık 7 kattan fazla büyüdüğünü gösteriyor. Kişi başına milli gelir de 3 bin dolarlardan bu sene itibarıyla neredeyse 18 bin dolara gelecek."

Konuşmasını sürdüren Erdoğan, 23 yıllık dönemde yaşanan zorluklara rağmen elde edilen büyümeyi vurguladı: "23 yılda ortalama yüzde 5,4 büyümüşüz. Bu süreçte yüzyılın en büyük küresel ekonomik krizi, darbe girişimi, 17-25 Aralık olayları, iki gün içinde yaşanan ve yaklaşık 15 milyon kişiyi etkileyen büyük deprem, pandemi ve bölgedeki savaşlar (Irak, Suriye, Ukrayna, Gürcistan, Mısır ve diğer karışıklıklar) gibi büyük şoklar yaşandı. Bütün dünyada ortalama büyüme %3,3 iken, biz %5,4 ile ilerledik."

Programa katılanlar

Programa, Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Hazine ve Maliye Bakanı Yardımcısı Osman Çelik, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Gündüz, eski futbolcu Mesut Özil ve çok sayıda iş insanı katıldı.

Erdoğan'ın değerlendirmeleri, Türkiye'nin ekonomik büyüme performansı ve hedefleri hakkında tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.

