Yenibosna'da Su Baskını: M9 Ataköy-Olimpiyat Metro Durağı Sular Altında

İstanbul'daki sağanak yağış, İBB'ye bağlı M9 Ataköy-Olimpiyat metro hattı Yenibosna durağında su baskınına yol açtı; görevli ekipler tahliye çalışması yürüttü.

Yayın Tarihi: 07.12.2025 18:29
Güncelleme Tarihi: 07.12.2025 18:29
İstanbul'u etkisi altına alan sağanak yağış, İBB'ye bağlı M9 Ataköy-Olimpiyat metro hattında olumsuz etki yarattı. Yenibosna durağında meydana gelen su baskını istasyonun büyük bölümünün göle dönmesine neden oldu.

İstasyonda yaşananlar ve müdahale

Baskın nedeniyle bazı yürüyen merdivenler hizmet dışı kaldı. İstasyonun tavan ve duvarlarından sular damlamaya başladı; metroyu kullanan bazı yolcular, damlayan sulardan korunmak için istasyon içinde şemsiye açtı. İBB görevlileri ellerindeki çekpaslarla suyu tahliye etmeye çalıştı.

Vatandaş ve ulaşım üzerindeki etkisi

Olay, metro kullanımı sırasında yolcuların konforunu ve istasyon işleyişini olumsuz etkiledi. Yetkililerin tahliye çalışmaları sürüyor ve durumla ilgili gözlemler devam ediyor.

