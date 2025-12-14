Çorum'da Otomobil Takla Attı: 1'i Bebek, 3 Yaralı

Elvan Çelebi Köprüsü mevkiinde kaza meydana geldi

Çorum-Samsun karayolu Elvan Çelebi Köprüsü mevkiinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 06 JUG 93 plakalı otomobil kontrolden çıkarak takla attı.

Kazada sürücü B.O.D. ile araçtaki yolcu G.D. ve 8 aylık bebek A.D. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ve polis ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

KAZAYA KARIŞAN OTOMOBİL