Çorum'da Otomobil Takla Attı: 1'i Bebek, 3 Yaralı

Çorum-Samsun karayolu Elvan Çelebi Köprüsü'nde 06 JUG 93 plakalı otomobil takla attı; sürücü B.O.D., yolcu G.D. ve 8 aylık A.D. yaralandı, hastaneye kaldırıldılar.

Yayın Tarihi: 14.12.2025 00:34
Güncelleme Tarihi: 14.12.2025 00:45
Elvan Çelebi Köprüsü mevkiinde kaza meydana geldi

Çorum-Samsun karayolu Elvan Çelebi Köprüsü mevkiinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 06 JUG 93 plakalı otomobil kontrolden çıkarak takla attı.

Kazada sürücü B.O.D. ile araçtaki yolcu G.D. ve 8 aylık bebek A.D. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ve polis ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

