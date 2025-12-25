Adana'da 21. Başkent KBB Günleri: Yüz Felcinde Rekonstrüksiyon

Adana'da 21. Başkent Kulak Burun Boğaz Günleri: Yüz Felcinde Rekonstrüksiyon

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı tarafından düzenlenen 21. Başkent Kulak Burun Boğaz Günleri, yüz felcinde rekonstrüksiyon yöntemlerinin tüm yönleriyle değerlendirildi. Etkinlik, Başkent Üniversitesi Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi Kışla Yerleşkesinde gerçekleştirildi ve alandaki uzmanları bir araya getirdi.

Açılış ve ana tema

Prof. Dr. Alper Nabi Erkan toplantının açılış konuşmasında şu ifadeleri kullandı: 'Bu yılın ana teması, kulak burun boğaz cerrahisinin en zorlu alanlarından biri olan ‘Fasiyal Paralizide Rekonstrüksiyon Yöntemleri’ olarak belirlendi. Toplantı kapsamında, yüz felci hastalarına güncel yaklaşım yöntemleri, cerrahi teknikler ve uzun dönem sonuçlar hem teorik sunumlar hem de canlı cerrahi uygulamalar eşliğinde ele alınacak. Yıllar içinde istikrarlı biçimde büyüyerek bilimsel bir platform haline gelen toplantımıza katkı sunan herkese teşekkür ederim'.

Prof. Dr. Levent N. Özlüoğlu ise organizasyonun artan bilimsel içerik ve katılımla sürdüğünü vurgulayarak şunları söyledi: 'Bugün yapacağımız toplantıda yüz felci gibi emek, sabır ve deneyim gerektiren bir alana kapsamlı biçimde odaklanmayı hedefledik. Toplantının teorik bilgi ve canlı cerrahi uygulamalarıyla katılımcılara en iyi şekilde fayda sağlamasını ve genç meslektaşlarımız için ilham verici bir ortam oluşturmasını diliyorum. Organizasyonun gerçekleşmesine verdikleri destek dolayısıyla Başkent Üniversitesi yönetimine, Merkez Müdürü Prof. Dr. Birol Özer’e ve Başkent Üniversitesi Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi çalışanlarına emeklerinden dolayı teşekkür ederim'.

Bilimsel program ve canlı cerrahi

Toplantının davetli konuşmacısı Doç. Dr. İsa Kaya yüz felcinin sadece kasları değil, yüz ifadesini ve bireyin kimliğini etkilediğini belirtti: 'Yüz felcinin yalnızca kasların değil, yüz ifadesi ve bireyin kimliğini de etkileyen bir durum olduğunu' ve cerrahi yaklaşımların 'teknik olduğu kadar hastaya saygıyı ve hekimlik anlayışını da yansıttığını' ifade etti.

Bilimsel program, dört ana oturum halinde düzenlendi. Oturumlarda akut ve uzun dönem yüz felçlerinde sinir dekompresyonu, sinir ve kas transferleri, üst ve alt yüz reanimasyonu ile gözün korunmasına yönelik cerrahi stratejiler olgu sunumları ve videolar eşliğinde ele alındı.

Programın en dikkat çeken bölümlerinden biri olan canlı cerrahi oturumunda, Doç. Dr. İsa Kaya tarafından gerçekleştirilen operasyon katılımcılar tarafından ilgiyle takip edildi.

Toplantı, teorik sunumlar ve uygulamalı cerrahi gösterimlerle yüz felci rekonstrüksiyonunda güncel yaklaşımların paylaşılması ve genç hekimlere yol gösterici bir platform sunulması hedefiyle tamamlandı.

