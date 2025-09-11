Adana'da 23 hükümlü yakalandı: Uyuşturucu suçlarından 1-20 yıl arası cezalar

Adana'da 23 hükümlü yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi operasyon düzenledi

Adana'da, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 23 hükümlü, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin yürüttüğü operasyonlarla yakalandı.

Şube ekipleri, 'uyuşturucu ticareti' ve 'uyuşturucu madde kullanma' suçlarından cezaları 1 ila 20 yıl arasında kesinleşen hükümlülerin tespit edilmesi ve yakalanması için kapsamlı bir çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlar sonucu 23 hükümlü yakalanırken, işlemlerinin tamamlanmasının ardından şahıslar cezaevine gönderildi.