Sivas'ta Konak ile Apartman Arasında Sıkışan 2 Metrelik Metruk Ev

Çarşıbaşı Mahallesi'nde dar ve göze çarpan yapı

Sivas'ta bir konak ile bir apartman arasında kalan yaklaşık 2 metre enindeki iki katlı metruk bina, görünümüyle dikkat çekiyor. Yapı, Çarşıbaşı Mahallesi Vişneli Cami Sokak'ta yer alıyor ve yıllar içinde çevresinde yükselen binalar arasında adeta kayboldu.

Dar yapının konumundan dolayı hem konak hem de apartman arasında sıkışmış görüntüsü vatandaşların ilgisini çekiyor. Kiremitleri dökülen ve yılların izlerini taşıyan ev, çevresindeki modern yapılara rağmen varlığını sürdürmeye çalışıyor.

Mahalle sakini Burhan Büyüksaracıoğlu şunları söyledi: "Kolay kolay kimsenin hatırlamayacağı eski metruk bir bina burası. Bakan yok, koruyan yok. Eskiden içinde kantar vardı, kapıyı kırıp götürdüler. Enlemesine 2 metre, boyu da 7 metre olduğunu düşünüyorum. Konakla bina arasında kalmış bu metruk bina ayakta kalmaya çalışıyor. Kiremitleri insanların başına düşüyor. 80 yaşındayım, ne zaman yapıldığına aklım ermiyor"

