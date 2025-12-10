Hatay'da prefabrik evde yangın: Seçkin Önal ve ailesi korku dolu anlar yaşadı

Hatay'da prefabrik evde yangın: Seçkin Önal ve ailesi alevler arasında kaldı

Antakya, Odabaşı Mahallesi

Hatay’da deprem sonrası inşa ettikleri tek katlı prefabrik evde gece saat 01.30 sıralarında başlayan yangın, evin ön kısmındaki depoyu ve yapının bir bölümünü etkiledi. Bölgeye hızla gelen itfaiye ekipleri müdahale etti; depo kullanılmaz hale geldi ve evin ön kısmında hasar oluştu.

İlk belirlemelere göre yangının elektrik kontağında yaşanan ark sonucu buzdolabından çıktığı düşünülüyor. Ahşap depoda bulunan tüm eşyalar küle döndü.

Depremde evi yıkılan ve enkazda kalan Önal ailesi, Antakya ilçesi Odabaşı Mahallesi’nde tek katlı prefabrik ev inşa etmişti. Aile yangın sonrası büyük korku yaşadıklarını aktardı.

"Ailecek uyuduğumuz esnada yangın çıktı ve birileri gelip kapıyı çalıp ’yanıyorsunuz’ dediler"

Seçkin Önal, olayı şu sözlerle anlattı:

"Yangın elektrik kontağından dolayı buzdolabından çıktı. Gece saat 01.30’da biz ailecek uyuduğumuz esnada yangın çıktı. Birileri gelip kapıyı çalıp ’yanıyorsunuz’ dediler. Evden nasıl çıktığımızı bilmiyorum. Kızım engelli oğlumu çıkardı. Ben de Alzheimer hastası olan kaynanamın yanına koştum. Kendisi çıkamadı, ben onu çıkardığım esnada ayağım yandı ama yine çıkartamadım. Akrabalar pencere demirlerini sökerek kaynanamı çıkardılar. Ev yanacaktı ama şükürler olsun ki itfaiye geldi. İtfaiye ekipleri yangını söndürdüler. Depremde evimiz yıkıldı ve ailecek enkazda kaldık. Depremden sonra 2 yıldır bu evde oturuyorduk ama bu sefer de yangın çıktı. Allah’a şükür bize bir şey olmadı ama bütün eşyalarımız yandı. Oğlum epilepsi rahatsızlığı yüzünden zihinsel engelli oldu. Yangın her yeri sarmıştı. Allah’a şükür yine ayaktayız"

ELEKTRİK KONTAĞINDA YAŞANAN ARKLA BİRLİKTE ÇIKAN YANGINDA ALEVLERE TESLİM OLAN DEPO KULLANILMAZ HALE GELDİ.