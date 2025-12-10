DOLAR
42,6 -0,02%
EURO
49,64 -0,15%
ALTIN
5.759,28 0,08%
BITCOIN
3.950.156,7 0,33%

Hatay'da prefabrik evde yangın: Seçkin Önal ve ailesi korku dolu anlar yaşadı

Hatay'da deprem sonrası kurdukları prefabrik evde çıkan yangında Seçkin Önal ve ailesi alevlerle mücadele etti; depo kullanılmaz hale geldi.

Yayın Tarihi: 10.12.2025 10:25
Güncelleme Tarihi: 10.12.2025 10:25
Hatay'da prefabrik evde yangın: Seçkin Önal ve ailesi korku dolu anlar yaşadı

Hatay'da prefabrik evde yangın: Seçkin Önal ve ailesi alevler arasında kaldı

Antakya, Odabaşı Mahallesi

Hatay’da deprem sonrası inşa ettikleri tek katlı prefabrik evde gece saat 01.30 sıralarında başlayan yangın, evin ön kısmındaki depoyu ve yapının bir bölümünü etkiledi. Bölgeye hızla gelen itfaiye ekipleri müdahale etti; depo kullanılmaz hale geldi ve evin ön kısmında hasar oluştu.

İlk belirlemelere göre yangının elektrik kontağında yaşanan ark sonucu buzdolabından çıktığı düşünülüyor. Ahşap depoda bulunan tüm eşyalar küle döndü.

Depremde evi yıkılan ve enkazda kalan Önal ailesi, Antakya ilçesi Odabaşı Mahallesi’nde tek katlı prefabrik ev inşa etmişti. Aile yangın sonrası büyük korku yaşadıklarını aktardı.

"Ailecek uyuduğumuz esnada yangın çıktı ve birileri gelip kapıyı çalıp ’yanıyorsunuz’ dediler"

Seçkin Önal, olayı şu sözlerle anlattı:

"Yangın elektrik kontağından dolayı buzdolabından çıktı. Gece saat 01.30’da biz ailecek uyuduğumuz esnada yangın çıktı. Birileri gelip kapıyı çalıp ’yanıyorsunuz’ dediler. Evden nasıl çıktığımızı bilmiyorum. Kızım engelli oğlumu çıkardı. Ben de Alzheimer hastası olan kaynanamın yanına koştum. Kendisi çıkamadı, ben onu çıkardığım esnada ayağım yandı ama yine çıkartamadım. Akrabalar pencere demirlerini sökerek kaynanamı çıkardılar. Ev yanacaktı ama şükürler olsun ki itfaiye geldi. İtfaiye ekipleri yangını söndürdüler. Depremde evimiz yıkıldı ve ailecek enkazda kaldık. Depremden sonra 2 yıldır bu evde oturuyorduk ama bu sefer de yangın çıktı. Allah’a şükür bize bir şey olmadı ama bütün eşyalarımız yandı. Oğlum epilepsi rahatsızlığı yüzünden zihinsel engelli oldu. Yangın her yeri sarmıştı. Allah’a şükür yine ayaktayız"

ELEKTRİK KONTAĞINDA YAŞANAN ARKLA BİRLİKTE ÇIKAN YANGINDA ALEVLERE TESLİM OLAN DEPO KULLANILMAZ...

ELEKTRİK KONTAĞINDA YAŞANAN ARKLA BİRLİKTE ÇIKAN YANGINDA ALEVLERE TESLİM OLAN DEPO KULLANILMAZ HALE GELDİ.

ELEKTRİK KONTAĞINDA YAŞANAN ARKLA BİRLİKTE ÇIKAN YANGINDA ALEVLERE TESLİM OLAN DEPO KULLANILMAZ...

İLGİLİ HABERLER

Vatandaşlık Maaşı (GETAD) Geliyor: Pilot 2026, Genel 2027

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

Torba Yasada Büyük Adım: Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor, Ev Hanımlarına Emeklilik

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gürün'de 'Unutulan Eşyaların Dili' Sergisi İlgi Gördü
2
Mersin'de Sosyal Medya Dolandırıcılığına Jandarma Operasyonu: 5 Tutuklandı
3
Karabet Geçidi'nde Kar Temizleme Çalışmaları Aralıksız Sürüyor
4
İSKİ'ye 3 milyon 343 bin 688 TL ceza, Marmara'ya lağım akışı sürüyor
5
Kastamonu’da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Tutuklama
6
AK Parti Yıldırım’a 7 Binin Üzerinde Yeni Üye: Bursa’da Üye Artışı

Vatandaşlık Maaşı (GETAD) Geliyor: Pilot 2026, Genel 2027

Öğrencilere ÖTV'siz Cihaz: 9.500 TL Sınırı Kalkıyor

Son Gün 1 Ocak: Tapu Başvurusu Yapmayanlar 3 Kat Harç Ödeyecek

MEB Açıkladı: 1. Dönem 2. Ortak Sınav Tarihleri 2025

Vatandaşlık Maaşı: 20 Bin TL'ye Kadar Gelir Garantisi Açıklandı

MGM Kar Haritasını Açıkladı: Hangi İllerde Kar Var, İstanbul'a Ne Zaman Yağacak?

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi

İstanbul'da Pastırma Yazı Sona Erdi: AKOM'dan Hafta Sonu 10 Derece Uyarısı

Torba Yasada Büyük Adım: Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor, Ev Hanımlarına Emeklilik

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar