Almus Barajı'na Kalıcı Geçit: Köy Yolları 15 km Kısalacak

Almus Barajı'na Kalıcı Geçit: Köy Yolları 15 Kilometre Kısalacak

Tokat’ın Almus ilçesinde, sadece Almus Barajı’nın suları çekildiğinde kullanılabilen yol yükseltilerek sürekli kullanılabilir hale getirilecek. Proje, bölgenin yıllardır süren ulaşım sorununa kalıcı çözüm getirmeyi amaçlıyor.

Sol Sahil Grup Yolu talebi karşılık buldu

Almus Kaymakamlığı ve köy muhtarlıklarının 2022 yılında ortaklaşa hayata geçirdiği Sol Sahil Grup Yolu, baraj suyunun çekildiği dönemlerde yoğun biçimde kullanılıyordu. Bu rota, mevcut virajlı güzergâha göre mesafeyi ortalama 18 kilometreden yaklaşık 500 metreye kadar düşürüyordu; ancak yolun yalnızca su seviyesinin düştüğü dönemlerde kullanılabilmesi nedeniyle vatandaşlar kalıcı bir geçit talep ediyordu.

Projede neler yapılacak?

Tokat İl Özel İdaresi tarafından yürütülecek projede Almus Barajı üzerinde kalıcı bir geçiş noktası oluşturulacak. Çalışmalar kapsamında yaklaşık 60 bin metreküplük dolgu yapılacak ve ulaşım hattının güvenliği ile dayanıklılığını artırmak için 8x8 metre ölçülerinde modern bir menfez inşa edilecek.

Proje tamamlandığında baraj çevresindeki köylerin yolları yaklaşık 15 kilometre kısalacak. Yeni güzergâhın özellikle tarımsal üretim alanlarına erişimi kolaylaştırması ve acil durum müdahalelerinde kritik rol oynaması bekleniyor.

Bölge için beklenen etkiler

Vatandaşların uzun süredir gündeme getirdiği kalıcı geçit talebinin karşılanmasıyla bölgedeki ulaşım standardının yükselmesi hedefleniyor. Çalışmaların etaplar halinde hayata geçirilmesiyle Almus’un kırsal ulaşım ağına önemli katkı sunması planlanıyor.

