DOLAR
42,6 -0,02%
EURO
49,64 -0,15%
ALTIN
5.759,28 0,08%
BITCOIN
3.950.156,7 0,33%

Almus Barajı'na Kalıcı Geçit: Köy Yolları 15 km Kısalacak

Tokat Almus'ta, Almus Barajı üzerinde 60 bin metreküplük dolgu ve 8x8 metre menfezle kalıcı geçit yapılacak; köy yolları yaklaşık 15 kilometre kısalacak.

Yayın Tarihi: 10.12.2025 10:24
Güncelleme Tarihi: 10.12.2025 10:24
Almus Barajı'na Kalıcı Geçit: Köy Yolları 15 km Kısalacak

Almus Barajı'na Kalıcı Geçit: Köy Yolları 15 Kilometre Kısalacak

Tokat’ın Almus ilçesinde, sadece Almus Barajı’nın suları çekildiğinde kullanılabilen yol yükseltilerek sürekli kullanılabilir hale getirilecek. Proje, bölgenin yıllardır süren ulaşım sorununa kalıcı çözüm getirmeyi amaçlıyor.

Sol Sahil Grup Yolu talebi karşılık buldu

Almus Kaymakamlığı ve köy muhtarlıklarının 2022 yılında ortaklaşa hayata geçirdiği Sol Sahil Grup Yolu, baraj suyunun çekildiği dönemlerde yoğun biçimde kullanılıyordu. Bu rota, mevcut virajlı güzergâha göre mesafeyi ortalama 18 kilometreden yaklaşık 500 metreye kadar düşürüyordu; ancak yolun yalnızca su seviyesinin düştüğü dönemlerde kullanılabilmesi nedeniyle vatandaşlar kalıcı bir geçit talep ediyordu.

Projede neler yapılacak?

Tokat İl Özel İdaresi tarafından yürütülecek projede Almus Barajı üzerinde kalıcı bir geçiş noktası oluşturulacak. Çalışmalar kapsamında yaklaşık 60 bin metreküplük dolgu yapılacak ve ulaşım hattının güvenliği ile dayanıklılığını artırmak için 8x8 metre ölçülerinde modern bir menfez inşa edilecek.

Proje tamamlandığında baraj çevresindeki köylerin yolları yaklaşık 15 kilometre kısalacak. Yeni güzergâhın özellikle tarımsal üretim alanlarına erişimi kolaylaştırması ve acil durum müdahalelerinde kritik rol oynaması bekleniyor.

Bölge için beklenen etkiler

Vatandaşların uzun süredir gündeme getirdiği kalıcı geçit talebinin karşılanmasıyla bölgedeki ulaşım standardının yükselmesi hedefleniyor. Çalışmaların etaplar halinde hayata geçirilmesiyle Almus’un kırsal ulaşım ağına önemli katkı sunması planlanıyor.

ALMUS BARAJI ÜZERİNE YAPILACAK KALICI GEÇİTLE KÖYLERİN YOLU 15 KİLOMETRE KISALACAK VE BÖLGENİN...

ALMUS BARAJI ÜZERİNE YAPILACAK KALICI GEÇİTLE KÖYLERİN YOLU 15 KİLOMETRE KISALACAK VE BÖLGENİN YILLARDIR BEKLEDİĞİ ULAŞIM SORUNU ÇÖZÜME KAVUŞACAK.

ALMUS BARAJI ÜZERİNE YAPILACAK KALICI GEÇİTLE KÖYLERİN YOLU 15 KİLOMETRE KISALACAK VE BÖLGENİN...

İLGİLİ HABERLER

Vatandaşlık Maaşı: 20 Bin TL'ye Kadar Gelir Garantisi Açıklandı

Öğrencilere ÖTV'siz Cihaz: 9.500 TL Sınırı Kalkıyor

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

MEB Açıkladı: 1. Dönem 2. Ortak Sınav Tarihleri 2025

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gürün'de 'Unutulan Eşyaların Dili' Sergisi İlgi Gördü
2
Mersin'de Sosyal Medya Dolandırıcılığına Jandarma Operasyonu: 5 Tutuklandı
3
Karabet Geçidi'nde Kar Temizleme Çalışmaları Aralıksız Sürüyor
4
İSKİ'ye 3 milyon 343 bin 688 TL ceza, Marmara'ya lağım akışı sürüyor
5
Kastamonu’da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Tutuklama
6
Muğlalı Gençler Bansko'da AB Destekli Gençlik Eğitimine Katıldı
7
Başiskele Kullar’da Kavşak Düzenlemesi: Trafik Akışı Rahatlıyor

Vatandaşlık Maaşı (GETAD) Geliyor: Pilot 2026, Genel 2027

Öğrencilere ÖTV'siz Cihaz: 9.500 TL Sınırı Kalkıyor

Son Gün 1 Ocak: Tapu Başvurusu Yapmayanlar 3 Kat Harç Ödeyecek

MEB Açıkladı: 1. Dönem 2. Ortak Sınav Tarihleri 2025

Vatandaşlık Maaşı: 20 Bin TL'ye Kadar Gelir Garantisi Açıklandı

MGM Kar Haritasını Açıkladı: Hangi İllerde Kar Var, İstanbul'a Ne Zaman Yağacak?

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi

İstanbul'da Pastırma Yazı Sona Erdi: AKOM'dan Hafta Sonu 10 Derece Uyarısı

Torba Yasada Büyük Adım: Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor, Ev Hanımlarına Emeklilik

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar