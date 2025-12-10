DOLAR
Adana İmamoğlu'da Kayıp Vahit Şentuna Hâlâ Bulunamadı

Adana İmamoğlu'da 6 Aralık'tan beri kayıp zihinsel engelli Vahit Şentuna için jandarma, AFAD ve STK'ların yürüttüğü aramalarda hâlâ iz bulunamadı.

Yayın Tarihi: 10.12.2025 10:26
Güncelleme Tarihi: 10.12.2025 10:26
Arama çalışmaları devam ediyor

Adana'nın İmamoğlu ilçesinde, 6 Aralık'tan bu yana haber alınamayan yaşlı adamdan hâlen bir iz bulunamadı.

Alınan bilgiye göre, Saygeçit Mahallesi'ndeki evinden 6 Aralık'ta çıkan, evli ve 1 çocuk babası zihinsel engelli Vahit Şentuna (72), merkezdeki çay ocağına gitmiş; ailesi tarafından kayıp başvurusu yapıldı.

İhbar üzerine jandarma, polis ve AFAD arama kurtarma ekipleri çalışma başlattı. Şentuna'nın son olarak Saygeçit Mezarlığı civarında görüldüğü öğrenilirken, ekipler mahallede köpek ve dron destekli geniş çaplı arama yaptı. Bölgede bugün de arama çalışmalarına başlandığı ancak yeni bir iz olmadığı bildirildi.

Öte yandan, gelen her ihbarı titizlikle değerlendiren İmamoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bölgedeki birçok kişinin ifadesine başvurdu.

Ailesinin yanı sıra AFAD, Yesevi Arama Kurtarma (YAK) ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarınca Saygeçit Mahallesi çevresinde yaklaşık 40 kilometrelik alanda yürütülen arama çalışmalarında şu ana kadar yaşlı adama ait henüz bir ize rastlanmadı.

Kaybolduğu gün yaşlı adamla yolda karşılaşan mahalle sakini Ercan Büyümez, "En son okula yakın bir yerde gördüm. Tanıdığım için ’Vahit amca, nereye gidiyorsun’ diye sordum. ’Evimize gidiyorum’ dedi. Ben de yol tarif ettim. ’Okulun oradan takip edeceksin’ dedim. ’Köpek var mı orada’ diye sordu. ’Yok, orası kestirme yol’ dedim. Sonra arabaya binip düğüne gittim. Sosyal medyada kayıp olduğunu görünce aradım, kızı çıktı. Saat 18.00 sularında gördüğümü ve konuştuğumuzu söyledim. Hâlâ aranıyor, biz de bakıyoruz" diye konuştu.

