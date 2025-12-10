Hayalet Titreşim Sendromu: Sürekli Telefona Bakmanın Yeni Habercisi

Akıllı telefonların hayatın merkezine yerleşmesi, günlük davranışlarımızda yeni değişimlere yol açıyor. Bu değişimlerden biri olarak tanımlanan Hayalet Titreşim Sendromu, telefon çalmadığı hâlde titreşim olmuş gibi hissetme ya da zil sesi duymuş gibi algılama biçiminde ortaya çıkıyor.

Uzman Psikolog Dilruba Işın'ın Değerlendirmesi

Uzman Psikolog Dilruba Işın, teknoloji kullanımının artmasıyla birlikte bu davranışsal durumun yaygınlaştığını vurguladı. Işın, telefon çalmadığı hâlde titreşim olmuş ya da zil sesi gelmiş gibi hissetme durumunun giderek daha fazla kişide görüldüğünü belirtti.

Işın, bu hissin arkasında bireylerin gün içinde sık sık bildirim beklemesi olduğunu, bunun da beynin "sürekli uyarıcı arama" durumuna geçmesine neden olduğunu ifade etti. Ayrıca, telefonun çok amaçlı kullanılmasının (bankacılık işlemleri, iletişim, iş takibi, eğlence vb.) bu sendromu tetiklediğine dikkat çekti.

Nedenleri ve Azaltma Önerileri

Işın, bu durumun kaynağını teknolojiyle kurulan yoğun temas ve alışkanlıklar olarak açıkladı. Herhangi bir teknolojik aletle sürekli iletişim halinde olmanın, oradan gelecek bir uyarıcıyı arayan bir refleks geliştirdiğini söyledi.

Uzman, bu hissi azaltmak için pratik öneriler sundu: Telefonu cebinizde değil, çantanızda taşımayı deneyebilirsiniz, gün içinde kendinize telefonla uzak bir alan oluşturabilirsiniz ve teknolojiden kısa süreli uzaklaşmalar hissi hafifletebilir. Telefonun günlük hayatta çok amaçlı kullanılmasının bu sendromu tetiklediğini bir kez daha vurguladı.

Sonuç olarak, akıllı telefonlara olan bağımlılığın arttığı dönemde Hayalet Titreşim Sendromu gibi yeni davranışsal durumların daha sık gözlemlenmesi bekleniyor; farkındalık ve küçük düzenlemelerle bu his yönetilebilir hale gelebilir.

