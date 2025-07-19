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Adana'da 27 Bin 412 Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi

Adana'nın Sarıçam ilçesinde 27 bin 412 uyuşturucu hap ile birlikte 2 kişi gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 19.07.2025 13:26
Güncelleme Tarihi: 19.07.2025 13:26
Adana'da 27 Bin 412 Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi

Adana'da Uyuşturucu Operasyonu

Adana'nın Sarıçam ilçesinde gerçekleştirilen operasyonla birlikte 27 bin 412 uyuşturucu etkili hap ele geçirildi. Narkotik ekipleri, Çarkıpare Mahallesi'nde bulunan bir apartman dairesine baskın düzenleyerek, önemli bir başarıya imza attı.

Gözaltına Alınan Şüpheliler

Operasyon sırasında, dairede yapılan aramalarda aynı zamanda ruhsatsız bir tabanca da bulundu. Ekipler, ikametteki B.D. (26) ve Z.D. (28) isimli şahısları gözaltına aldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında bu tür operasyonları sürdüreceklerini duyurdu.

Adana'nın Sarıçam ilçesinde 27 bin 412 uyuşturucu etkili hap ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına...

Adana'nın Sarıçam ilçesinde 27 bin 412 uyuşturucu etkili hap ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

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