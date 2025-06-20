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Adana'da 3 Bin Litre Kaçak Etil Alkol Ele Geçirildi

Adana'da jandarma, bir depoda 3 bin litre kaçak etil alkol ele geçirirken bir şüpheli gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 20.06.2025 11:01
Güncelleme Tarihi: 20.06.2025 11:01
Adana'da 3 Bin Litre Kaçak Etil Alkol Ele Geçirildi

Adana'da Kaçak Alkol Operasyonu

Adana ilinde gerçekleştirilen denetimler sonucunda, jandarma ekipleri 3 bin litre kaçak etil alkol ele geçirdi. Olayın detayları, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Seyhan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ortaklaşa düzenlediği bir baskın ile gün yüzüne çıktı.

Sahte Alkol Üretimi İddiası

Yetkililer, ele geçirilen alkolün sahte alkol üretimi için kullanıldığına dair güçlü deliller olduğunu belirtiyor. Yapılan baskında, bir depoda ve bir araçta yapılan aramalarda söz konusu alkol miktarına ulaşılmıştır.

Operasyon neticesinde, olayla bağlantılı olarak bir kişi gözaltına alınarak İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü. Kaçak alkolle mücadelede kararlılıkla ilerleyen jandarma, halkın sağlığını tehlikeye atan bu tür faaliyetleri önlemek için çalışmalarını sürdürecektir.

Adana'da jandarma ekipleri 3 bin litre kaçak etil alkol ele geçirdi, bir zanlı gözaltına...

Adana'da jandarma ekipleri 3 bin litre kaçak etil alkol ele geçirdi, bir zanlı gözaltına alındı.

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