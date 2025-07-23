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Adana'da 323 Polis Adayı Mezuniyet Töreniyle Yemin Etti

Adana'da 323 polis adayı, Kemal Serhadlı POMEM'deki mezuniyet töreninde yemin ederek yeni görevine bir adım daha yaklaştı.

Yayın Tarihi: 23.07.2025 13:44
Güncelleme Tarihi: 23.07.2025 13:44
Adana'da 323 Polis Adayı Mezuniyet Töreniyle Yemin Etti

Adana'da 323 Polis Adayı Yemin Etti

Adana'da bulunan Kemal Serhadlı Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde (POMEM) eğitimlerini başarıyla tamamlayan 323 polis adayı, yapılan mezuniyet töreninde yemin etti.

Mezuniyet Töreni Coşkusu

Tören, Kemal Serhadlı POMEM Spor Salonu'nda düzenlendi. Öncelikle saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Törende yer alan Adana Vali Yardımcısı İbrahim Küçük, konuşmasında polis teşkilatının yeni mezunlarla birlikte daha da dinamizm kazanacağına inandığını belirtti.

Küçük, polis adaylarına başarı dileyerek, "Çok köklü tarihe ve üstün özelliklere sahip, çok üstün başarılar sağlamış bir teşkilatın mensubu olarak ne kadar gururlansalar azdır. Onların, milletimizin onlardan beklentileri doğrultusunda huzur ve güveni sağlamaya yönelik olarak insanlarımızın her zaman yanında olacaklarına, onlara karşı merhametli olacaklarına, suçluya ve kötü niyetli insanlara karşı da yeterince güçlü olarak ülkemizi, birliğimizi ve dirliğimizi savunacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Geleneksel Vurgular

POMEM Müdür Vekili Emniyet Müdürü Ahmet Yarlıgaç, mezunların üzerindeki üniformanın, milyonların güveni, devletin ciddiyeti ve şehitlerin emaneti olduğunu vurgulayarak, "Unutmayalım ki her polis gerektiğinde bir gazi ve şehit adayıdır" dedi.

Törende, Polis Akademisi Başkanı Prof. Dr. Murat Balcı'nın gönderdiği video mesaj okundu. Dönem birincisi Murat Şahin, yaş kütüğüne plaket çaktı. Adayların yemin etmesinin ardından Müftü Vekili Hacı Ahmet Başaran dua etti.

Ailelerle Paylaşılan Sevinç

Daha sonra kep atan 323 polis adayı, sevinçlerini aileleri, yakınları ve arkadaşlarıyla paylaşarak bu önemli günü kutladı. Tören sonrasında, polis adaylarından Kadir Avcu, Nurdane Gürbüz'e, Mehmet Gürel Timurcioğlu da Didem Küçük'e evlilik teklifi yaparak mutluluklarını artırdı.

Adana'da Kemal Serhadlı Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde (POMEM) eğitimlerini tamamlayan 323 polis...

Adana'da Kemal Serhadlı Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde (POMEM) eğitimlerini tamamlayan 323 polis adayı yemin etti.

Adana'da Kemal Serhadlı Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde (POMEM) eğitimlerini tamamlayan 323 polis...

Adana'da Kemal Serhadlı Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde (POMEM) eğitimlerini tamamlayan 323 polis adayı yemin etti.

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