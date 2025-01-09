Adana'da 42 Kişinin Ölümüne Sebep Olan Ekim Apartmanı Davasında Gelişmeler

Adana'daki Ekim Apartmanı Davasında Yargılama Devam Ediyor

Adana'da, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremde, 42 kişinin yaşamını yitirdiği Ekim Apartmanı'nın yıkılmasına ilişkin davaya devam edildi. Dava, Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmektedir.

Duruşmaya, tutuklu sanıklar Tamer Erginkoç, Cem Akkaya ve Cüneyt Akkaya, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Taraf avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu.

Cüneyt Akkaya'nın Savunması

Savunmasında Cüneyt Akkaya, Ekim Apartmanı'nın projesinin 1975 Deprem Yönetmeliğine göre hazırlandığını ifade ederek, "Yaptığım projede herhangi bir usulsüzlük bulunmamaktadır. Ayrıca, belediye de iskan vermiştir. Suçlamaları kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatimi istiyorum," şeklinde konuştu.

Diğer sanıklar Cem Akkaya ve Tamer Erginkoç da suçlamaları reddederek, tahliye ve beraat taleplerini yinelediler.

Cumhuriyet Savcısının Talebi

Cumhuriyet savcısı, mevcut delil durumu ve suçun mahiyetini göz önünde bulundurarak sanıkların tutukluluk halinin devamını talep etti. Mahkeme heyeti, sanıkların tutuklukta kalmalarına ve bilirkişi raporunun beklenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Ekim Apartmanı'nın yıkılmasının ardından, müteahhitler Cem Akkaya ve Tamer Erginkoç, 16 Şubat 2023 tarihinde tutuklanmıştı. Bununla birlikte, aleyhinde kırmızı bültenle arama kararı çıkarılan ve Karadağ'da yakalanan inşaat mühendisi Cüneyt Akkaya, 21 Ağustos 2024'te Türkiye'ye iade edilerek tutuklanmıştır.