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Adana'da 5 Kişilik Ailenin Evi Kundaklandı

Adana'nın Yüreğir ilçesinde bir aile, evlerinin kundaklanması sonucu büyük panik yaşadı. Olayın detayları ve ailelerin iddiaları haberimizde.

Yayın Tarihi: 25.06.2025 14:39
Güncelleme Tarihi: 25.06.2025 14:39
Adana'da 5 Kişilik Ailenin Evi Kundaklandı

Adana'nın Yüreğir ilçesinde yaşayan 5 kişilik bir aile, gece saatlerinde korkunç bir olayla karşılaştı. Yunus Emre Mahallesi'nde bulunan aile, yaşadığı müstakil evin içeriye atılan yanıcı maddeyle alev alması sonucu büyük bir tehlike atlattı.

Olay, dün gece saatlerinde meydana geldi. Üç çocuk sahibi Ali (29) ve Meryem (21) Artış çiftinin kirada oturduğu ev, pencereden içeriye yanıcı madde atılarak kundaklandı. O sırada uykuda olan Artış çifti, çocuklarını süratle alarak dışarı çıkmayı başardı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, çıkan yangını söndürmekte başarılı oldu ancak ev kullanılamaz hale geldi.

Artış çifti, yangının aralarında alacak verecek meselesi bulunduğunu iddia ettikleri akrabaları A.A tarafından kundaklandığını belirterek polise şikayette bulundular. Olayla ilgili polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde 5 kişilik ailenin yaşadığı ev, gece saatlerinde ateşe verildi....

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde 5 kişilik ailenin yaşadığı ev, gece saatlerinde ateşe verildi. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde 5 kişilik ailenin yaşadığı ev, gece saatlerinde ateşe verildi....

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde 5 kişilik ailenin yaşadığı ev, gece saatlerinde ateşe verildi. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

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