DOLAR
35,65 -0,07%
EURO
37,23 -0,26%
ALTIN
3.155,11 -0,52%
BITCOIN
3.756.944,19 0,76%

Adana'da 5 Öğretmeni Darbeten Sanığa 8 Yıl 6 Ay Hapis Cezası

Adana'da bir okuldaki 5 öğretmeni darbettiği iddiasıyla yargılanan sanığa 8 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası verildi.

Yayın Tarihi: 22.01.2025 14:28
Güncelleme Tarihi: 22.01.2025 14:28
Adana'da 5 Öğretmeni Darbeten Sanığa 8 Yıl 6 Ay Hapis Cezası

Adana'da Öğretmenlere Saldırıya Ceza

Adana'da İsmail Sefa Özler Ortaokulu'nda 5 öğretmeni darbettiği öne sürülen sanık Berat Z., 8 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı. Yargılama, Adana 22. Asliye Ceza Mahkemesi’nde gerçekleştirildi.

Tutuklu Sanığın Duruşması Yapıldı

Olay, 13 Ekim 2023 tarihinde gerçekleşti. Berat Z., kız kardeşini zorla okuldan çıkartmaya çalışırken öğretmenlerle tartışmaya girmiş ve sonrasında 5 öğretmeni darbetmişti. Tutuklanarak cezaevine gönderilen sanık, duruşmaya avukatları ile birlikte katıldı.

Sanık Hakkındaki İddialar

Cumhuriyet savcısı, sanığın eğitim ve öğretim hakkının engellenmesi, iş yeri dokunulmazlığının ihlali ve görevi yaptırmamak için direnme suçlarından cezalandırılmasını talep etti. Milli Eğitim Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve öğretmenlerin avukatları da sanıktan şikayetçi olduklarını bildirdi.

Sanığın Savunması ve Mahkeme Kararı

Berat Z., üzerine atılı suçlamaları reddederek beraat ve tahliye talebinde bulundu. Ancak mahkeme, sanığın mevcut halinin devamına ve suçlamalar doğrultusunda ceza almasına karar verdi.

Bu olay, eğitim kurumlarında yaşanan şiddet olaylarının ciddiyetini bir kez daha gözler önüne serdi.

İLGİLİ HABERLER

Çocuk Başına 7.094 Lira Destek Ödemesi Şubat'ta Başlıyor

Osmaniye'de TOKİ'den Yeni Konut Projesi: Yüzlerce Daire Satışa Çıkıyor

Ayda 5.812 TL ödeyebilme sözü verene 2+1 sıfır konut! TOKİ’den büyük müjde geldi

Son Gün: Çanakkale ve Diyarbakır'da Personel Alımı Başvuruları Bugün Bitiyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’a İhaleye Fesat Karıştırma İddianamesi Hazırlandı
2
Başarır: Denetim ve İhmal Yüzünden Hayatlar Kaybediliyor
3
İsrail'den Serbest Bırakılan Filistinli Kadın: "Başörtümü Takmama İzin Vermediler"
4
Kartalkaya'daki Yangın: Çetiz Ailesi Son Yolculuğuna Uğurlandı
5
İsrail, Batı Şeria'da 25 Filistinli'yi Gözaltına Aldı
6
Paris'te Toplu İşten Çıkarmalara Karşı Protesto Düzenlendi
7
Sadakataşı Derneği Gazze'ye Acil Sağlık Desteği Sağladı

İstanbullulara Gece Müjdesi: Kentsel Dönüşüm İçin 1 Milyon TL Destek

Ankara'da Toplu Taşıma Krizi: Yaşlılar ve Öğrenciler Alınmayacak

Son Gün: Çanakkale ve Diyarbakır'da Personel Alımı Başvuruları Bugün Bitiyor!

Osmaniye'de TOKİ'den Yeni Konut Projesi: Yüzlerce Daire Satışa Çıkıyor

Burdur'da Halkbank'tan Öğretmenlere Rekor Promosyon Ödemesi

Ocak Ayına Özel Çifte Kazanç! 1.000 TL'ye EK Fatura Desteği

SGK'dan Emeklilik Yaşında Şok Değişiklik: Artık Hesaplar Daha Karmaşık

Devlet Destekleri ile İhtiyaç Sahiplerine Umut: Fatura, Eğitim ve İş Bulma Yardımları

Çocuk Başına 7.094 Lira Destek Ödemesi Şubat'ta Başlıyor

Emekli Promosyonlarında Mart Zirvesi! Yeni Fırsatlar Geliyor

Çalışan Kadınlara 1 Asgari Ücret Desteği! Başvurular Başladı

Ayda 5.812 TL ödeyebilme sözü verene 2+1 sıfır konut! TOKİ’den büyük müjde geldi