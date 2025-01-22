Adana'da 5 Öğretmeni Darbeten Sanığa 8 Yıl 6 Ay Hapis Cezası

Adana'da Öğretmenlere Saldırıya Ceza

Adana'da İsmail Sefa Özler Ortaokulu'nda 5 öğretmeni darbettiği öne sürülen sanık Berat Z., 8 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı. Yargılama, Adana 22. Asliye Ceza Mahkemesi’nde gerçekleştirildi.

Tutuklu Sanığın Duruşması Yapıldı

Olay, 13 Ekim 2023 tarihinde gerçekleşti. Berat Z., kız kardeşini zorla okuldan çıkartmaya çalışırken öğretmenlerle tartışmaya girmiş ve sonrasında 5 öğretmeni darbetmişti. Tutuklanarak cezaevine gönderilen sanık, duruşmaya avukatları ile birlikte katıldı.

Sanık Hakkındaki İddialar

Cumhuriyet savcısı, sanığın eğitim ve öğretim hakkının engellenmesi, iş yeri dokunulmazlığının ihlali ve görevi yaptırmamak için direnme suçlarından cezalandırılmasını talep etti. Milli Eğitim Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve öğretmenlerin avukatları da sanıktan şikayetçi olduklarını bildirdi.

Sanığın Savunması ve Mahkeme Kararı

Berat Z., üzerine atılı suçlamaları reddederek beraat ve tahliye talebinde bulundu. Ancak mahkeme, sanığın mevcut halinin devamına ve suçlamalar doğrultusunda ceza almasına karar verdi.

Bu olay, eğitim kurumlarında yaşanan şiddet olaylarının ciddiyetini bir kez daha gözler önüne serdi.