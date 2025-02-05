Adana'da 6 Şubat Depremleri İçin Anma Yürüyüşü Düzenlendi

Adana'da Duygu Dolu Anma Yürüyüşü

Adana'da, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler anısına bir anma programı düzenlendi. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Adana İl Koordinasyon Kurulu, çeşitli sivil toplum örgütleri ve sendikalar ile birlikte depremzedeler, afetin ikinci yılında Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı'nda bir araya geldi.

Kalabalık Bir Katılım

Yürüyüşe CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, CHP Genel Başkan Yardımcıları Deniz Yücel, Burhanettin Bulut ve Ulaş Karasu gibi isimlerin yanı sıra birçok milletvekili de katıldı. Katılımcılar, ellerinde döviz ve pankartlarla sloganlar atarak Bülent Angın Bulvarı'na kadar yürüdüler.

Anma Konuşmaları

Yürüyüşün sonunda yapılan konuşmalar duygusal anlar yaşanmasına neden oldu. Bu yıl dönümü, kayıpların unutulmadığını ve dayanışmanın önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Adana'da, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için anma programı düzenlendi. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Adana İl Koordinasyon Kurulu, çeşitli sivil toplum örgütleri ve sendikalar ile depremzedeler afetin ikinci yılında Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı'nda buluştu. Grup meşale eşliğinde yürüdü.

Adana'da, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için anma programı düzenlendi. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Adana İl Koordinasyon Kurulu, çeşitli sivil toplum örgütleri ve sendikalar ile depremzedeler afetin ikinci yılında Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı'nda buluştu. Grup meşale eşliğinde yürüdü.