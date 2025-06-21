Adana'da 7 Araçta Vandalizm: Bir Şüpheli Gözaltında

Adana'da Vandalizm Vakası: 7 Araç Zarar Gördü

Adana'nın Yüreğir ilçesinde meydana gelen olayda, 7 otomobilin lastik, cam ve aynalarına zarar veren bir şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelinin Kimliği Belirlendi

Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü, Akıncılar Mahallesi'nde yaşanan vandalizm olayına dair detaylı bir çalışma başlattı. Araçlara zarar veren kişinin, aynı mahallede yaşayan S.A. olduğu tespit edildi.

Ekiplerin Başarılı Müdahalesi

Yapılan operasyon sonucunda, şüpheli ekipler tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Adana'nın Yüreğir ilçesinde 7 otomobilin lastik, cam ve aynalarına zarar verdiği iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.