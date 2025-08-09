Adana'da Amir İşçiyi Tabancayla Yaraladı, Tutuklandı

Adana'da Amir İşçiyi Tabancayla Yaraladı

Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi'nde (ASKİ) görevli bir amir, tartıştığı işçiyi tabancayla yaraladı. Olay, merkez Seyhan ilçesindeki Ziyapaşa Mahallesi'nde meydana geldi.

Olayın Gelişimi

Dün, ASKİ şantiyesinde ortaya çıkan tartışma sonrasında amir Taner A., işçilerden Ahmet A.'yı ayağından vurarak yaraladı. Yaralı işçi, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Amirin Yakalanması ve Tutuklanması

Olay sonrasında kaçan Taner A., Bağlar Polis Merkezi Amirliği ekiplerince yakalanarak sağlık kontrolü için Adana Adli Tıp Birimi'ne götürüldü. Buradaki işlemleri tamamlanan şüpheli, daha sonra adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandığı bildirildi.

Yaralı İşçinin Durumu

Yaralı işçi Ahmet A.'nın hastanede tedavi sürecinin devam ettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

