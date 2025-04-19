Adana'da Arı Sokması Sonucu Hayatını Kaybeden Kişi

Adana'da Arı Sokmasından Ölüm Olayı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, Zeytinli Mahallesi'nde arıcılık yapan İlhami Özden, kovanların bakımını yaptığı esnada sol serçe parmağından arı sokması sonucu hayatını kaybetti.

Olay anında çevrede bulunanlar durumu hemen sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Gelen sağlık ekibi, Özden'in alerjisi olduğunu ve bu nedenle fenalaştığını tespit etti. Ne yazık ki, Özden yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Özden'in cesedi, olay yeri incelemesinin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Bölgedeki sakinler, bu trajik olayın ardından arı sokmalarının ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği konusunda uyarılar yapmaya başladı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde arının soktuğu kişi hayatını kaybetti. Zeytinli Mahallesi'nde arıcılık yapan İlhami Özden, kovanların bakımını yaptığı sırada sol serçe parmağından arı sokması sonucu fenalaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, alerjisi bulunan Özden'in hayatını kaybettiğini belirledi.