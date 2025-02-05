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Adana'da Arkadaşını Öldürmekle Suçlanan Sanık Hakim Karşısında

Adana'da bir arkadaşını öldürdüğü iddia edilen Atilla Cücü, yargılanmaya başladı. Olayın detayları mahkemede ortaya konuldu.

Yayın Tarihi: 05.02.2025 10:57
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 10:57
Adana'da Arkadaşını Öldürmekle Suçlanan Sanık Hakim Karşısında

Adana’da cinayet davasında yeni gelişmeler

Adana'da arkadaşını öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Atilla Cücü'nün yargılanmasına başlandı. Duruşma, Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleşti ve Cücü, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla duruşmaya katıldı. Mahkemede, müştekiler ve taraf avukatları da hazır bulundu.

Sanığın ifadesi: "Aramızda husumet yoktu"

Cücü, savunmasında, Karataş ilçesi Tabaklar Mahallesi'ndeki sahilde, 10 Mart 2024 tarihinde battaniyeye sarılmış cesedi bulunan Murat Arlı (61) ile aralarında hiçbir husumet olmadığını öne sürdü.

Yaptığı açıklamada, Arlı ile otogardaki boş yazıhanede tartıştıklarını belirten Cücü, "Kendisini itince duvara çarpıp yere düştü. Motosikletin arkasına koyup hastaneye götürmek istedim ama 2 kez düştü. Nabzına baktım, ölmüştü. Korktuğum için aklıma kimseyi aramak gelmedi. Murat'ın cesedini çöpün yanında bulduğum battaniyeye sarıp kanala attım. Arkadaşım beni çok severdi, Allah rahmet eylesin. Nasıl oldu anlayamadım." şeklinde ifade verdi.

Olay sonrası cep telefonu skandalı

Cücü, olay sonrasında Arlı'nın cep telefonunu Kars'ta yaşayan oğluna gönderdiğini ve Murat Arlı'yı yaşıyormuş gibi göstermek için ankesörlü telefondan onun cep telefonuna arama yaptığını itiraf etti. "Çok pişmanım." dedi.

Müştekilerin durumu

Arlı’nın müşteki oğulları, sanıktan şikayetçi olduklarını yineledi. Mahkeme heyeti, sanığın tutuklu kalmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

Olayın geçmişi

Adana'nın Karataş ilçesindeki otogarda değnekçilik yapan Murat Arlı, 16 Aralık 2023'te kayboldu. Ailesinin durumu polise bildirmesi üzerine 10 Mart 2024'te sahilde, battaniyeye sarılı cesedi bulundu. Arkadaşı Atilla Cücü hakkında "kasten adam öldürme" suçundan müebbet hapis talebiyle dava açıldı.

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