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Adana'da Ateşe Verilen Ev Kullanılamaz Hale Geldi

Adana'nın Çukurova ilçesinde bir kişi bilinmeyen sebepten evini ateşe verdi, yangın sonrası ev kullanılamaz duruma geldi.

Yayın Tarihi: 21.01.2025 21:50
Güncelleme Tarihi: 21.01.2025 22:06
Adana'da Ateşe Verilen Ev Kullanılamaz Hale Geldi

Adana'da Yangın Paniği: Bir Kişi Evi Ateşe Verdi

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, Huzurevleri Mahallesi'nde bulunan 9 katlı bir apartmanın son katındaki bir ev, bir kişinin sebepsiz yere ateşe vermesi sonucu kullanılmaz hale geldi.

Olayın Detayları

İsmi henüz öğrenilemeyen şahıs, bilinmeyen bir nedenle evini ateşe verdi. Yangın hızla büyüyünce, ev sahibi alevlerin arasından çıkarak dışarıya kaçtı.

Hızlı Müdahale

Çevresindekiler durumu hemen polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü fakat yangın sonucu ev kullanılamaz hale geldi.

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde bir kişinin ateşe verdiği evi kullanılamaz hale geldi.

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde bir kişinin ateşe verdiği evi kullanılamaz hale geldi.

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde bir kişinin ateşe verdiği evi kullanılamaz hale geldi.

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde bir kişinin ateşe verdiği evi kullanılamaz hale geldi.

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