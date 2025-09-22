Adana'da bakkal operasyonunda uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Seyhan'da düzenlenen operasyonda bakkal ve bahçesinde çeşitli uyuşturucular ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi; 3 kişi tutuklandı.

Yayın Tarihi: 22.09.2025 10:10
Güncelleme Tarihi: 22.09.2025 10:10
Adana'da bakkal operasyonunda uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Adana'da bakkal operasyonunda uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda bir bakkalda uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Operasyon sonucu 3 şüpheli tutuklandı.

Operasyonun ayrıntıları

Ekipler, Ova Mahallesi'ndeki bakkala operasyon düzenledi. İş yerindeki masanın çekmecesinde bir miktar uyuşturucu bulan polisler, iş yerinin arkasındaki bahçede detaylı arama yaptı. Toprağa gömülü cam şişeleri ve kümesi inceleyen ekipler, aramada geniş çaplı delil elde etti.

Ele geçirilenler

Aramada toplam 450,78 gram esrar, 12,58 gram sentetik uyuşturucu, 62 uyuşturucu etkili hap, 0,86 gram kokain, 1 kök Hint keneviri, hassas terazi ve ruhsatsız tabanca bulundu.

Zanlılar ve adli süreç

Operasyon kapsamında gözaltına alınanlar arasında işletme sahibi Y.Ş. (35), ağabeyi C.Ş. (37), arkadaşları M.B. (18) ve M.Ç. (19) yer aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Y.Ş., C.Ş. ve M.B. hakimlikçe tutuklandı; M.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Görüntüler

Bakkal ve bahçesindeki aramada uyuşturucu ile tabancanın bulunması, polis kamerası ile görüntülendi.

