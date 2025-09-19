Adana'da Bankacı Kılığıyla Dolandırıcılık: 2 Sanığa 4 yıl 6'şar Ay Hapis

Adana'da bankacı kılığına girerek 8 bin 340 lira dolandırdıkları iddia edilen R.S. ve Y.A.'ya 4 yıl 6'şar ay hapis ve 16 bin 680'er lira adli para cezası verildi.

Yayın Tarihi: 19.09.2025 18:12
Güncelleme Tarihi: 19.09.2025 18:12
Adana'da Bankacı Kılığıyla Dolandırıcılık: 2 Sanığa 4 yıl 6'şar Ay Hapis

Adana'da Bankacı Kılığıyla Dolandırıcılık: 2 Sanığa 4 yıl 6'şar Ay Hapis

Mahkeme, cezayı onadı

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, tutuksuz sanık R.S. ve Y.A. ile müşteki I.Y. ve taraf avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında, olay günü sanık Y.A.'nın müşteki I.Y.'yi banka personeli olduğunu söyleyerek telefonla aradığını, müştekinin yasal takibe düştüğünü öne sürüp kredi kartı aidatını ödemesi gerektiğini bildirdiğini; bunun üzerine I.Y.'nin R.S.'nin hesabına 8 bin 340 lira gönderdiğini belirtti.

Savcı, paranın gönderilmesinin ardından sanıkların I.Y. ile irtibatını kestiğini ve sanıkların benzer suçlardan soruşturmalarının bulunduğunu bildirerek, R.S. ve Y.A.'nın kişinin kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta, kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurumlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık suçundan cezalandırılmaları yönünde görüş sundu.

Savunması alınan sanıklar suçsuz olduklarını öne sürerek beraat talep etti. Müşteki I.Y. ise zararının giderilmediğini ve şikayetçi olduğunu belirterek sanıkların cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanıklar R.S. ve Y.A.'yı 4 yıl 6'şar ay hapis ve 16 bin 680'er lira adli para cezasına çarptırarak, mevcut hallerinin devamına karar verdi.

İLGİLİ HABERLER

Sınavsız İkinci Üniversite: Anadolu Üniversitesi'nden Muhasebe ve Sağlık Yönetimi Fırsatı

Belediyelerden Öğrencilere Müjde: Diyarbakır 20 Bin TL, Silivri 12 Bin TL Destek

Süt Fiyatlarına Yeni Ayar: Çiğ Süt Tavsiye Fiyatı 19,60 TL

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Mustafa Elitaş Kayseri'de: 'Netanyahu ve çevresindeki insanlar her türlü lanete layık'
2
Manisa'da Amcasını Bıçaklayan Kişi Tutuklandı
3
Erdoğan: TEKNOFEST İstanbul'da Türk Savunma Sanayinde Farklı Bir İvme
4
Erdoğan'dan Silvan Kitabesi ve Kudüs-ü Şerif Açıklaması
5
İsrail'in Batı Şeria Baskınlarında 11 Filistinli Gözaltına Alındı
6
Çocukların Şiddet ve İstismardan Korunması İçin Önemli Toplantı Gerçekleşti
7
İran, Basra Körfezi'nde Kaçak Akaryakıt Taşıyan Tankere El Koydu

İstanbul İcra İhalelerinde Toyota C-HR ve Nissan Juke Uygun Fiyatla Satışta

Süt Fiyatlarına Yeni Ayar: Çiğ Süt Tavsiye Fiyatı 19,60 TL

Adana ve Antalya'da Cebinizi Sarsan Zamlar: Ekmek, Ulaşım ve Kreş Ücretlerinde Yeni Düzenleme

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Eğitim Personeline 81.500 TL + 1.000 TL

Türkiye Finans'tan Velilere: 1 Milyon TL'ye Vade Farksız Taksit ve Binlerce TL Bonus

EYT Uyarısı: 2026'ya Erteleyenleri Bekleyen Maaş Şoku

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü

Sınavsız İkinci Üniversite: Anadolu Üniversitesi'nden Muhasebe ve Sağlık Yönetimi Fırsatı

Yargıtay'dan Emsal Karar: Cam Balkonlar 'Kaçak Yapı' Sayılabilir — Apartmanda Oturanlar Dikkat

Süt Fiyatlarına Zam Kapıda: TÜSEDAD'dan '21 TL' Talebi İletildi

Belediyelerden Öğrencilere Müjde: Diyarbakır 20 Bin TL, Silivri 12 Bin TL Destek