Adana'da Bankacı Kılığıyla Dolandırıcılık: 2 Sanığa 4 yıl 6'şar Ay Hapis

Mahkeme, cezayı onadı

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, tutuksuz sanık R.S. ve Y.A. ile müşteki I.Y. ve taraf avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında, olay günü sanık Y.A.'nın müşteki I.Y.'yi banka personeli olduğunu söyleyerek telefonla aradığını, müştekinin yasal takibe düştüğünü öne sürüp kredi kartı aidatını ödemesi gerektiğini bildirdiğini; bunun üzerine I.Y.'nin R.S.'nin hesabına 8 bin 340 lira gönderdiğini belirtti.

Savcı, paranın gönderilmesinin ardından sanıkların I.Y. ile irtibatını kestiğini ve sanıkların benzer suçlardan soruşturmalarının bulunduğunu bildirerek, R.S. ve Y.A.'nın kişinin kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta, kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurumlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık suçundan cezalandırılmaları yönünde görüş sundu.

Savunması alınan sanıklar suçsuz olduklarını öne sürerek beraat talep etti. Müşteki I.Y. ise zararının giderilmediğini ve şikayetçi olduğunu belirterek sanıkların cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanıklar R.S. ve Y.A.'yı 4 yıl 6'şar ay hapis ve 16 bin 680'er lira adli para cezasına çarptırarak, mevcut hallerinin devamına karar verdi.