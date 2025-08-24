DOLAR
Adana'da Bariyere Çarpan Kamyon Devrildi: Sürücü Hayatını Kaybetti

Adana-Pozantı Otoyolu'nda bariyere çarpan 27 ANA 951 plakalı kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti; ekipler olay yerinde inceleme yaptı.

Yayın Tarihi: 24.08.2025 09:59
Güncelleme Tarihi: 24.08.2025 10:10
Adana-Pozantı Otoyolu'nda bariyere çarpıp devrilen kamyonun sürücüsü yaşamını yitirdi.

Kaza Detayları

Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 27 ANA 951 plakalı kamyon, Adana-Pozantı Otoyolu'nda bariyere çarpıp devrildi.

Müdahale ve İnceleme

İhbar üzerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri kaza yerine sevk edildi. Ekipler, araçta sıkışan sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.

Sürücünün cesedi, incelemenin ardından morga kaldırıldı.

