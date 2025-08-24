Adana'da Bariyere Çarpan Kamyon Devrildi: Sürücü Hayatını Kaybetti
Adana-Pozantı Otoyolu'nda bariyere çarpıp devrilen kamyonun sürücüsü yaşamını yitirdi.
Kaza Detayları
Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 27 ANA 951 plakalı kamyon, Adana-Pozantı Otoyolu'nda bariyere çarpıp devrildi.
Müdahale ve İnceleme
İhbar üzerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri kaza yerine sevk edildi. Ekipler, araçta sıkışan sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.
Sürücünün cesedi, incelemenin ardından morga kaldırıldı.
Adana'da otoyolda bariyere çarpıp devrilen kamyonun şoförü yaşamını yitirdi.