Adana'da Bıçaklanan Kadın Hayatını Kaybetti, Oğlu Yakalandı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, 44 yaşındaki Suriye uyruklu Zukaa Mahmoud, çalıştığı kebapçıda oğlu Ali B. tarafından bıçaklı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti.

Olay, Gülbahçesi Mahallesi Obalar Caddesi’ndeki bir kebapçıda gerçekleşti. Ali B. (24), iş yerine geldiğinde annesine vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakla saldırdı. Saldırının ardından Ali B., olay yerinden elektrikli bisikletle kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Zukaa Mahmoud'un hayatını kaybettiğini belirledi. Kadının cesedi, olay yerindeki incelemelerin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Ali B.'yi yakalamak için geniş çaplı bir çalışma başlattı. Ekipler, Ali B.'nin Sümer Mahallesi’nde bir ikamette saklandığını tespit etti ve düzenledikleri operasyonla kendisini yakaladı.

Şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde çalıştığı kebapçıya gelen oğlu tarafından bıçaklanan kadın yaşamını yitirdi. İhbar üzerine adrese 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde çalıştığı kebapçıya gelen oğlu tarafından bıçaklanan kadın yaşamını yitirdi. İhbar üzerine adrese 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.