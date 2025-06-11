DOLAR
39,1 0,3%
EURO
44,99 -0,29%
ALTIN
4.179,24 0,34%
BITCOIN
4.260.809,16 0,95%

Adana'da Bıçaklanan Kadın Hayatını Kaybetti, Oğlu Yakalandı

Adana'da, kebapçıda çalışan Gülbahçesi Mahallesi'nde oğlu tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti. Oğul, kısa sürede yakalandı.

Yayın Tarihi: 11.06.2025 13:06
Güncelleme Tarihi: 11.06.2025 13:06
Adana'da Bıçaklanan Kadın Hayatını Kaybetti, Oğlu Yakalandı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, 44 yaşındaki Suriye uyruklu Zukaa Mahmoud, çalıştığı kebapçıda oğlu Ali B. tarafından bıçaklı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti.

Olay, Gülbahçesi Mahallesi Obalar Caddesi’ndeki bir kebapçıda gerçekleşti. Ali B. (24), iş yerine geldiğinde annesine vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakla saldırdı. Saldırının ardından Ali B., olay yerinden elektrikli bisikletle kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Zukaa Mahmoud'un hayatını kaybettiğini belirledi. Kadının cesedi, olay yerindeki incelemelerin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Ali B.'yi yakalamak için geniş çaplı bir çalışma başlattı. Ekipler, Ali B.'nin Sümer Mahallesi’nde bir ikamette saklandığını tespit etti ve düzenledikleri operasyonla kendisini yakaladı.

Şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde çalıştığı kebapçıya gelen oğlu tarafından bıçaklanan kadın...

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde çalıştığı kebapçıya gelen oğlu tarafından bıçaklanan kadın yaşamını yitirdi. İhbar üzerine adrese 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde çalıştığı kebapçıya gelen oğlu tarafından bıçaklanan kadın...

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde çalıştığı kebapçıya gelen oğlu tarafından bıçaklanan kadın yaşamını yitirdi. İhbar üzerine adrese 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İLGİLİ HABERLER

Yapı Kredi'den Müjde! 6 Ay Boyunca Fatura Ödemeleri Ücretsiz

TOKİ'den Dar Gelirli Vatandaşlara 9.000 TL ile Ev Sahibi Olma Fırsatı

İstanbul'a Uyarı: 14 Saat Sürecek Su Kesintisi Öncesi Hazırlığınızı Yapın!

Araç Sahiplerine Kötü Haber: Benzin Fiyatlarında Yeni Zam Geliyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Rize'de Kaybolan Kadın Yaralı Halde Bulundu
2
Batman'da Uçurtma Şenliği ile Türk Kızılay'ın 157. Yılı Kutlandı
3
Gaziantep'te Otomobil Çarpışması: 1 Ölü, 1 Yaralı
4
Artvin'de Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı
5
Mardin'de İki Çocuğun Ölümüyle Sonuçlanan Trafik Kazasında Sanığa 10 Yıl Hapis Cezası
6
Bakan Güler, BAE Savunma Bakanı Al Mazrouei ile Görüştü
7
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'e Taziyeler Devam Ediyor

Temmuz Asgari Ücret Zammında Sürpriz: Oran Açıklandı

Akbank'tan Bayram Hediyesi: 6.000 TL Chip-Para ve 1.000 TL Gıda Desteği!

Devlet Destekli Faizsiz Kredi ve Büyük İndirim Programı

Araç Sahiplerine Kötü Haber: Benzin Fiyatlarında Yeni Zam Geliyor!

İstanbul'a Uyarı: 14 Saat Sürecek Su Kesintisi Öncesi Hazırlığınızı Yapın!

18 Haziran 2025 BİM Aktüel: Ev Konforu ve Teknoloji Fırsatları

Araç Sahiplerine Yeni Zorunluluk: Yeşil Fren Lambası Geliyor

Yapı Kredi'den Müjde! 6 Ay Boyunca Fatura Ödemeleri Ücretsiz

TOKİ'den Dar Gelirli Vatandaşlara 9.000 TL ile Ev Sahibi Olma Fırsatı

MEB'den Öğrencilere Umut: Devamsızlık İçin Yeni Proje Başlatıldı

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: 77.500 TL Ödeme Müjdesi

İzmir'de Öğrencilere Müjde: Karşıyaka Belediyesi'nden Yeni Burs Desteği