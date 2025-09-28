Adana'da biyokütle enerji tesisinde yangın kontrol altına alındı

Adana Yüreğir'deki Zağarlı Mahallesi'nde bulunan biyokütle enerji tesisinde çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı; soğutma çalışmaları sürüyor.

Olay ve müdahale

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, Zağarlı Mahallesi'ndeki bir biyokütle enerji tesisinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Tesiste soğutma çalışmaları sürüyor.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde biyokütle enerji tesisinde çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

