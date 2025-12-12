DOLAR
Adana'da Canlı Yayında İntihar: Torbacı Şüphelisi A.A. Öldü

Adana Seyhan'da polis baskınında teslim olmayan ve sosyal medyada canlı yayın yapan torbacı olduğu öne sürülen A.A., kafasına ateş ederek yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 12.12.2025 16:35
Güncelleme Tarihi: 12.12.2025 16:48
Operasyon sırasında teslim olmayan şüpheli sosyal medyadan canlı yayın yaptı

Edinilen bilgiye göre, 10 Aralık Çarşamba gecesi Adana İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde yasaklı madde satışı yaptığı ileri sürülen ve sabıka kaydı bulunan A.A.'yı yakalamak için operasyon düzenledi.

Üç katlı binanın en üst katında yaşayan A.A.'nın kısa süre önce cezaevinden çıktığı öğrenildi. Polislerin "Emniyete götürüleceksin" talebini reddeden şüpheli, kapıyı açmayarak ekiplerin içeri girmesine engel oldu.

Anne ve babasının da evde bulunduğu sırada elindeki tabancayla direnen A.A., dışarıdaki polislere "Abi havaya ateş edebilir miyim?" diye seslendi. Ekiplerin "Sakın ateş etme" uyarısına karşılık, şüpheli "O zaman kafama ateş ederim" dedi.

Anne ve babasını evden çıkardıktan sonra cep telefonuyla sosyal medyadan canlı yayın yapan A.A. için bölgeye önce müzakereciler, ardından özel harekât ekipleri sevk edildi. Uyarılara rağmen sakinleşmeyen ve yasaklı madde etkisinde olduğu değerlendirilen şüpheli, bir süre sonra elindeki tabancayla kendi başına ateş etti.

Olay yerine giren ekipler, kısa süre önce eşinden boşandığı öğrenilen şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı; otopsinin ardından yakınları tarafından alınarak toprağa verildi.

