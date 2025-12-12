DOLAR
Isparta'da Kontrolden Çıkan Kamyon Şarampole Devrildi: Sürücü Yaralandı

Eğirdir–Isparta karayolunda kontrolden çıkan 32 AFS 171 plakalı kamyon bariyerlere çarpıp şarampole yuvarlandı; sürücü Selahattin U. yaralandı, hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 12.12.2025 19:14
Güncelleme Tarihi: 12.12.2025 19:14
Eğirdir–Isparta Karayolunda Kaza

Kaza, Eğirdir ilçesi Eğirdir–Isparta karayolunda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Selahattin U. idaresindeki 32 AFS 171 plakalı kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak bariyerlere çarpıp şarampole yuvarlandı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ve sağlık ekipleri olay yerine ulaştı. Sağlık ekipleri, yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Selahattin U.'yu ambulansla hastaneye kaldırdı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

