Isparta'da Kontrolden Çıkan Kamyon Şarampole Devrildi: Sürücü Yaralandı

Isparta'da Kontrolden Çıkan Kamyon Şarampole Devrildi
Eğirdir–Isparta Karayolunda Kaza
Kaza, Eğirdir ilçesi Eğirdir–Isparta karayolunda meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Selahattin U. idaresindeki 32 AFS 171 plakalı kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak bariyerlere çarpıp şarampole yuvarlandı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ve sağlık ekipleri olay yerine ulaştı. Sağlık ekipleri, yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Selahattin U.'yu ambulansla hastaneye kaldırdı.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
