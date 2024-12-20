Adana'da Cemevi ve Alevi Dernekleri ile Toplantı Yapıldı

Adana'da, Vali Yardımcısı Mustafa Yiğit ve İçişleri Bakanlığı Bakan Müşaviri Esma Ersin önderliğinde cemevi ve Alevi derneklerinin yetkilileri bir araya geldi. Toplantı, Çukurova Kalkınma Ajansı'nda düzenlendi.

Birlik ve Beraberlik Vurgusu

Toplantının açılışında konuşan Yiğit, Türkiye'nin ayrımcılık ve kayırmacılık olmayan bir noktaya doğru ilerlediğini belirtti. Atatürk'ün kurduğu ülkenin çağdaş hedefler doğrultusunda yoluna devam ettiğini vurgulayan Yiğit, “Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da ülkemizin mutluluğu için varını yoğunu ortaya koyuyor.” dedi.

İnsan ve Halk Temel Vurgu

Yiğit, toplantıya katılan dernek başkanlarının ve yetkililerin, “Belli bir cemiyeti değil, halkımızı temsil ettiğini” ifade ederek, insan için yapılan bu çalışmalarda birlikte olmanın önemine dikkat çekti.

Huzur İçin Hemhal Olmak

İçişleri Bakanlığı Bakan Müşaviri Ersin ise İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın selamını ileterek toplantıya katılımından memnun olduğunu belirtti. Ersin, “Amacımız, herkesle tanış olmak ve Türkiye'nin huzuru için her kapıda var olmaktır.” Remarkating Ersin, katılımcılara, “Ankara'da bir kapınız var, bu kapı 7 gün 24 saat açık.” dedi.

Toplantı basına kapalı bir şekilde devam etti ve yerdeki cemevi ve Alevi derneklerinin yetkilileri katılmaya sürdü.

Adana Vali Yardımcısı Mustafa Yiğit (sağ 6) ve İçişleri Bakanlığı Bakan Müşaviri Esma Ersin (sol 7), kentteki cemevi ve Alevi derneklerinin yetkilileriyle toplantıda bir araya geldi.

Adana Vali Yardımcısı Mustafa Yiğit (sağ 6) ve İçişleri Bakanlığı Bakan Müşaviri Esma Ersin (sol 7), kentteki cemevi ve Alevi derneklerinin yetkilileriyle toplantıda bir araya geldi.