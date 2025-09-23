Adana'da cinayet zanlısı İpsala Sınır Kapısı'nda yakalandı

Polis operasyonuyla şüpheliler tutuklandı

Adana'da bir kişinin tabancayla öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken İpsala Sınır Kapısı'nda yakalanan zanlı ile ona yardım ettiği belirlenen arkadaşı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın yaşandığı 16 Eylül tarihinden bu yana yürüttükleri çalışmada, merkez Yüreğir ilçesi Selahattin Eyyubi Mahallesi'nde motosikletten açılan ateş sonucu Sedat Oyunlu (32)'nun yaşamını yitirmesine ilişkin delilleri topladı.

Ekipler, Oyunlu'ya tabancayla ateş eden zanlının, arkasında motosiklet kullanan Y.E.T. (19)'nin bulunduğu araçta yer alan E.D. (32) olduğunu belirledi.

E.D.'nin Yunanistan'a kaçma niyetiyle Edirne'ye gittiği ve İpsala Sınır Kapısı'nda yakalandığı bildirildi. Zanlının arkadaşı Y.E.T. ise Antalya'ya gitmek için bindiği yolcu otobüsünün Mersin'de durdurulması sonucu gözaltına alındı.

Şüphelilerin bir süre saklandıkları belirtilen Adana'nın Yüreğir ilçesindeki ikamette yapılan aramada, saldırıda kullanıldığı değerlendirilen bir tabanca ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen iki zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Soruşturma kapsamında, E.D. ile Oyunlu'nun kardeşi arasında, 600 bin lira alacağı nedeniyle husumet oluştuğu öne sürüldü.

Adana'da bir kişinin tabancayla öldürülmesiyle ilgili aranırken Yunanistan'a kaçmak için gittiği İpsala Sınır Kapısı'nda yakalanan cinayet zanlısı E.D. (ortada) ile ona yardım ettiği belirlenen arkadaşı Y.E.T. tutuklandı.