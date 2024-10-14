Adana'da Cinsel İçerikli Film İzleten Zanlı Serbest Bırakıldı

Adana'da Olayın Gelişimi

Adana'da, hastanede ailesiyle bekleyen bir çocuğa cep telefonundan cinsel içerikli film izlettikleri öne sürülen zanlı serbest bırakıldı.

Olayın Ayrıntıları

9 Ekim tarihinde Seyhan Devlet Hastanesi'nde yaşanan olayda, 7 yaşındaki kız çocuğu, ailesiyle birlikte muayene için sırada beklerken, 29 yaşındaki S.E.'nin (kimliğin korunması amacıyla baş harf kullanılmıştır) cep telefonundan cinsel içerikli görüntü izlediği iddia edildi.

Vatandaşların Tepkisi

Olay anında diğer vatandaşlar tarafından darbedilen S.E., emniyette verdiği ifadede, telefonunda daha önce izlediği görüntünün yanlışlıkla açıldığını ileri sürdü.

Adli Süreç

Zanlı, adliyeye sevk edilerek nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldı. Hakim, S.E.'yi adli kontrol şartıyla serbest bırakma kararı aldı.