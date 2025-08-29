Adana'da çöpe atılan altınlar polis çalışmasıyla bulundu

Yüreğir'de yürütülen titiz inceleme sonucu 6 cumhuriyet altını ve parası sahibine teslim edildi

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, evdeki eski çekyatın altında saklanan altınlar yanlışlıkla çöpe atıldı. Olay, Kazımkarabekir Mahallesinde yaşayan Nurgül Beyaz (30) ile yaylada olan annesi Zülfünaz Kızıltaş (65) arasında yaşandı.

22 Ağustos tarihinde Beyaz, evdeki eski eşyaları yenileriyle değiştirdi; annesinin sakladığı 2 bilezik ile 6 cumhuriyet altını'nın eski çekyatla birlikte çöpe gittiğini bilmiyordu. Yayladan dönen Kızıltaş, altınların çekyatla birlikte atıldığını fark edince polise başvurdu.

İhbar üzerine harekete geçen Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, mahalledeki 57 güvenlik kamerasına ait toplam 470 saatlik görüntüyü titizlikle inceledi. Yapılan çalışma sonucunda, eski eşyaları alan kişinin bir kağıt toplayıcısı olduğu belirlendi.

Kimliği tespit edilen şüpheli, Yavuzlar Mahallesi'nde yakalandı. Şüphelinin çekyatın demir aksamını ve altınların bir kısmını sattığı tespit edildi; gözaltına alınan kişi hakkında işlem başlatıldı.

Polisin çalışmasıyla bulunan 6 cumhuriyet altını ile satılan bileziklerin parası olan 283 bin lira, Zülfünaz Kızıltaş'a teslim edildi. Ayrıca, kağıt toplayıcısının çekyatı motosikletiyle taşıdığı anlar bir binanın güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Altınlarına kavuşmanın sevincini yaşayan Zülfünaz Kızıltaş, polise teşekkür etti.

