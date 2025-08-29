DOLAR
41,15 -0,24%
EURO
48,14 0,02%
ALTIN
4.556,87 -1,1%
BITCOIN
4.464.283,06 3,06%

Adana'da çöpe atılan altınlar polis çalışmasıyla bulundu

Adana Yüreğir'de yanlışlıkla çöpe atılan 6 cumhuriyet altını ve bileziklerin parası, polisin görüntü incelemesiyle bulunup sahibine teslim edildi; bir kişi gözaltında.

Yayın Tarihi: 29.08.2025 18:19
Güncelleme Tarihi: 29.08.2025 18:19
Adana'da çöpe atılan altınlar polis çalışmasıyla bulundu

Adana'da çöpe atılan altınlar polis çalışmasıyla bulundu

Yüreğir'de yürütülen titiz inceleme sonucu 6 cumhuriyet altını ve parası sahibine teslim edildi

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, evdeki eski çekyatın altında saklanan altınlar yanlışlıkla çöpe atıldı. Olay, Kazımkarabekir Mahallesinde yaşayan Nurgül Beyaz (30) ile yaylada olan annesi Zülfünaz Kızıltaş (65) arasında yaşandı.

22 Ağustos tarihinde Beyaz, evdeki eski eşyaları yenileriyle değiştirdi; annesinin sakladığı 2 bilezik ile 6 cumhuriyet altını'nın eski çekyatla birlikte çöpe gittiğini bilmiyordu. Yayladan dönen Kızıltaş, altınların çekyatla birlikte atıldığını fark edince polise başvurdu.

İhbar üzerine harekete geçen Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, mahalledeki 57 güvenlik kamerasına ait toplam 470 saatlik görüntüyü titizlikle inceledi. Yapılan çalışma sonucunda, eski eşyaları alan kişinin bir kağıt toplayıcısı olduğu belirlendi.

Kimliği tespit edilen şüpheli, Yavuzlar Mahallesi'nde yakalandı. Şüphelinin çekyatın demir aksamını ve altınların bir kısmını sattığı tespit edildi; gözaltına alınan kişi hakkında işlem başlatıldı.

Polisin çalışmasıyla bulunan 6 cumhuriyet altını ile satılan bileziklerin parası olan 283 bin lira, Zülfünaz Kızıltaş'a teslim edildi. Ayrıca, kağıt toplayıcısının çekyatı motosikletiyle taşıdığı anlar bir binanın güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Altınlarına kavuşmanın sevincini yaşayan Zülfünaz Kızıltaş, polise teşekkür etti.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, eski çekyatın altında bulunan ve yanlışlıkla çöpe atılan...

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, eski çekyatın altında bulunan ve yanlışlıkla çöpe atılan altınlar polisin çabasıyla bulunarak sahibine teslim edildi.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, eski çekyatın altında bulunan ve yanlışlıkla çöpe atılan...

İLGİLİ HABERLER

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

2026-2027 Memur ve Emekli Maaş Zammı Belli Oldu

Kayseri ve Muğla'da dev kamu ihaleleri EKAP'ta açıldı

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Aydın'da Midibüs Şoförü Rahatsızlanan Yolcusunu Hastaneye Yetiştirdi
2
2026-2027 Memur ve Emekli Maaş Zammı Belli Oldu
3
Adana'da çöpe atılan altınlar polis çalışmasıyla bulundu
4
TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı
5
Temyiz Mahkemesi: Epping Otelinde Sığınmacılar Kalabilir
6
Sındırgı'da Depremzedelere AFAD'dan 16 Konteynerli Geçici Çarşı
7
Hakan Fidan TBMM'de Gazze'yi Değerlendirdi: İsrail'in Politikaları ve Yardım Krizi

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

Kocaeli ve Kayseri'de 2+1 Daireler KDV'den Muaf İcradan Satışta

Kayseri ve Muğla'da dev kamu ihaleleri EKAP'ta açıldı

İnternete Otomatik Zam Dönemi Başladı: Türk Telekom'a Yılda 2 Zam Yetkisi

2026-2027 Memur ve Emekli Maaş Zammı Belli Oldu

Devlet destekli elektrik ve altyapı atağı: Meşepınarı ve Hekimhan ihaleye çıktı