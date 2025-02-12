DOLAR
36,08 -0,11%
EURO
37,42 -0,06%
ALTIN
3.355 -0,02%
BITCOIN
3.459.189,94 -0,8%

Adana'da DEAŞ Sanığına 15 Yıla Kadar Hapis İstemi

Adana'da DEAŞ bağlantılı sanığa, silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Yayın Tarihi: 12.02.2025 09:20
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 09:20
Adana'da DEAŞ Sanığına 15 Yıla Kadar Hapis İstemi

DEAŞ Terör Örgütü ile Bağlantılı Dava Süreci Başladı

Adana'da terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı olduğu iddia edilen bir sanık hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava süreci başlatıldı. 5 Ocak'ta tutuklanan İ.G., "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlamasıyla yargılanacak.

Soruşturma Detayları

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, İ.G.'nin DEAŞ'a katılımı teşvik etmek amacıyla örgütsel toplantılar düzenlediği belirlendi. İddianamede, sanığın dijital materyallerinde terör örgütü mensuplarına ait çok sayıda fotoğrafın tespit edildiği vurgulanıyor.

Örgüt Üyeleriyle İlişki

İ.G.'nin DEAŞ üyeliğinden işlem yapılmış kişilerle irtibatı bulunduğu, eylem ve faaliyetlerini yürütürken kod isim kullandığı ifade ediliyor. Özellikle Suriye'de örgütün gerçekleştirdiği silahlı çatışmalarda aktif rol aldığı belirtiliyor. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'nın DEAŞ üyeliği üzerinden yaptığı soruşturma kapsamında A.K.A'nın bilgisayarında İ.G.'ye ait, örgütsel silahlı eğitimlere katılmış olduğuna dair görüntüler bulundu.

Mahkeme Süreci

Sanığın cep telefonunda, Suriye'de kamuflaj ve uzun namlulu silahlarla yürütülen faaliyetlerine dair fotoğrafların tespit edildiği ayrıca kaydedildi. İddianamede, sanığın 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep ediliyor. İ.G., hakkındaki suçlamaları reddetmesine rağmen, hazırlanan iddianame Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

İLGİLİ HABERLER

PTT Kapınıza Parayı Getiriyor: 2025'te Elektrik Faturalarınıza Devlet Desteği!

Merkez Bankası Faiz İndirimleriyle Kredilerde Yeni Dönem Başladı

Malatya Belediyesi'nden Çalışanlara 46 Bin TL Maaş ve 6 Ayda Bir Zam Müjdesi

THY Sevgililer Günü'ne Özel %40 İndirimli Uçuş Kampanyası Başlattı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Konya'da Dini Nikahlı Eşini Öldüren Kadın Tutuklandı
2
Rubio ve Bahreyn Veliaht Prensi Al Halife İlişkileri Görüştü
3
İsrail Ordusu, Faria Mülteci Kampı'ndan 11 Gün Sonra Çekildi
4
Van'da Dağcılar Buz Tutan Sütun Şelalesi'nde Tırmandı
5
Endonezya ve Türkiye Arasında Karşılıklı İşbirliği Vurgusu
6
Endonezya Devlet Başkanı Subianto: Türkiye ile Tarihi Bağlarımız Güçlü
7
BM Raportörü Albanese: Gazze'deki Soykırımın Batı Şeria'ya Taşınma Riski

Emeklilerin Maaşları Tehlike Altında! 1 Ekim 2008 Dikkat!

Merkez Bankası Faiz İndirimleriyle Kredilerde Yeni Dönem Başladı

PTT Kapınıza Parayı Getiriyor: 2025'te Elektrik Faturalarınıza Devlet Desteği!

2025'te Ramazan Pidesi ve Ekmeğine Zam Geldi!

İBB 1.532 Personel Alımı İlanı: Başvurular Başlıyor

THY Sevgililer Günü'ne Özel %40 İndirimli Uçuş Kampanyası Başlattı!

Devletten Gençlere 15.000 TL Maaş: İŞKUR Gençlik Programı Başlıyor!

Yeni Elektrik Düzenlemesinden Muaf Olacaklar Belli Oldu!

İşçilere Rekor Zam: En Düşük Maaş 42 Bin 800 TL

Malatya Belediyesi'nden Çalışanlara 46 Bin TL Maaş ve 6 Ayda Bir Zam Müjdesi

Yapı Kredi'den 6 Ay Sürecek Fatura Desteği Kampanyası!

İstanbul'da 1 Mart'ta 15.000 TL Kira Desteği Başlıyor