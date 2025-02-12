Adana'da DEAŞ Sanığına 15 Yıla Kadar Hapis İstemi

DEAŞ Terör Örgütü ile Bağlantılı Dava Süreci Başladı

Adana'da terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı olduğu iddia edilen bir sanık hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava süreci başlatıldı. 5 Ocak'ta tutuklanan İ.G., "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlamasıyla yargılanacak.

Soruşturma Detayları

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, İ.G.'nin DEAŞ'a katılımı teşvik etmek amacıyla örgütsel toplantılar düzenlediği belirlendi. İddianamede, sanığın dijital materyallerinde terör örgütü mensuplarına ait çok sayıda fotoğrafın tespit edildiği vurgulanıyor.

Örgüt Üyeleriyle İlişki

İ.G.'nin DEAŞ üyeliğinden işlem yapılmış kişilerle irtibatı bulunduğu, eylem ve faaliyetlerini yürütürken kod isim kullandığı ifade ediliyor. Özellikle Suriye'de örgütün gerçekleştirdiği silahlı çatışmalarda aktif rol aldığı belirtiliyor. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'nın DEAŞ üyeliği üzerinden yaptığı soruşturma kapsamında A.K.A'nın bilgisayarında İ.G.'ye ait, örgütsel silahlı eğitimlere katılmış olduğuna dair görüntüler bulundu.

Mahkeme Süreci

Sanığın cep telefonunda, Suriye'de kamuflaj ve uzun namlulu silahlarla yürütülen faaliyetlerine dair fotoğrafların tespit edildiği ayrıca kaydedildi. İddianamede, sanığın 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep ediliyor. İ.G., hakkındaki suçlamaları reddetmesine rağmen, hazırlanan iddianame Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.