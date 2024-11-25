Adana'da Demir Yolu Kenarında Gizemli Ölüm: 29 Yaşındaki Ali Şahan Hayatını Kaybetti

Adana'da Gizemli Ölüm Olayı

Adana'nın Seyhan ilçesi Sakarya Mahallesi'nde, demir yolu kenarında bir kişi hareketsiz olarak bulundu. Olayı fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Sağlık Ekipleri Olay Yerinde

Bölgeye ulaşan sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede 29 yaşındaki Ali Şahan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olayın duyulmasının ardından Şahan'ın yakınları, gözyaşları içinde acı haberi karşıladı.

Polis İncelemesi ve Otopsi Süreci

Polis ekipleri, olay yerinde gerekli incelemeleri yaptıktan sonra Ali Şahan'ın cansız bedeni, otopsi işlemleri için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayın nedeni hakkında soruşturma devam ediyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Adana'da bir kişi demir yolu kenarında ölü bulundu.