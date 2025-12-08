Adana’da Deprem Altınlarını Çalan Eski Polise Tutuksuz Yargılama Tepkisi

Adana’da eski polisin tutuksuz yargılanması tepki topladı

Adana’da, 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremin ardından yıkılan binanın enkazından çıkan altınları bir süre için yakınlarına teslim edip daha sonra "Savcılık geri istiyor" diyerek geri aldığı ve zimmetine geçirdiği tespit edilen eski polis memuru E.C. (30) hakkında ilk duruşmada verilen çelişkili kararlar kamuoyunda tepki yarattı. Mahkeme, aynı gün içinde önce tutuklama talebiyle yakalama kararı çıkardı; ardından sanığın yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmasına karar verdi.

Olayın seyri

6 Şubat 2023 depremlerinde Adana’nın Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi İhsan Bayram Sitesi C Blok’unun yıkılması sonucu 82 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Yıkılan binanın enkazından çıkan altınlar 100. Yıl Şehit Rüstü Bayram Polis Merkezi'ne teslim edildi. Burada görevli polis memuru E.C., altınları hayatını kaybedenlerin yakınlarına polis merkezinde, güvenlik kamerası önünde tutanak düzenleyerek verdi.

Altınların geri alınması iddiası

İddialara göre E.C., altınları teslim ettiği kişileri arayıp "Ailenize ait başka altınlar da var. Hepsini tek teslim tutanağı ile vermem gerek. Bu nedenle altınları iade edin, savcı incelemeyi yaptıktan sonra size geri teslim edeceğim" diyerek polis aracıyla evlere gidip altınları geri aldı. Bu süreçte Orhan Boncukluğu adlı kişiye, "Benim tanıdık kuyumcum var. Oraya git o altınları yeniden yaptır ve bana teslim et" dediği öne sürüldü. Boncukluoğlu da altınları yeniden yaptırıp teslim etti.

Soruşturma, cezai işlem ve iddianame

Müfettiş incelemeleri sürerken E.C. polislikten istifa etti. Emniyet Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı, E.C. hakkında iki kez "devlet memurluğundan çıkartma" cezası verdi. İddianamede, eski polis hakkında "koruma ve gözetimiyle yükümlü olduğu malı kendisinin veya başkasının zimmetine geçirme" suçundan 9 yıl 6 aydan 22 yıl 5 aya, "resmi belgede sahtecilik" suçundan da 2 yıl 5 aydan 8 yıl 7 aya kadar hapis istendi. İddianame Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

İlk duruşma ve tutuklama kararının kaldırılması

27 Kasım’da görülen ilk duruşmaya sanık E.C. katılmayınca mahkeme hakkında tutuklama talebiyle yakalama kararı verdi. Ancak sanığın avukatı aracılığıyla ifade vermesinin ardından mahkeme aynı gün, sanığı yurt dışı yasağı ve adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bıraktı. Bu çelişkili karar kamuoyunda ve mağdur ailelerde tepkiye yol açtı.

Mağdur ailelerin tepkisi

Depremde annesi Hülya, babası Recep ve kız kardeşi Yaren Uğurlu’yu kaybeden Özlem Çelik, kararın kaldırılmasına sert tepki gösterdi. Çelik, enkazdan çıkan ve kaybolan eşyaları şöyle sıraladı: 2 adet 50 gram Adana Burması, 2 adet Tarsus Burması, 1 adet çeyrekli bilezik, 2 adet çocuk künyesi, 2 adet gram altın, 34 adet çeyrek altın, 13 adet tam altın, 2 adet yarım altın.

Çelik, annesinin cenaze tespitinde belirleyici olan ve anneannesinden kalan "Tarsus örgüsü" bileziğin enkazdan çıkarıldığını, bileziğin önce ablasına teslim edildiğini, daha sonra ilgili polis memurunun ablasını arayarak "Sizin diğer altınlarınız da çıktı fakat bunu size teslim edebilmemiz için diğer altını da getirmeniz gerekiyor. Savcının talimatı var." diyerek bileziği geri aldığını ve bilezikten sonra haber çıkmadığını anlattı. Çelik, güvenlikten sorumlu bir polis memurunun bu eyleminin ailelerini derinden yaraladığını vurguladı.

Avukatın itirazı

Müvekkillerin avukatı Nazan Akça, mahkemenin bir saat içinde tutuklama kararını kaldırmasını eleştirdi. Akça, delillerin toplanmamış, tanıkların dinlenmemiş olduğunu, delillerin karartılabileceği şüphesiyle önce tutuklama kararı verildiğini, ardından aynı gün içinde hangi yeni delilin toplanıp hangi gerekçe ile tutuklamanın kaldırıldığını anlamadıklarını söyledi. Mahkeme gerekçesinde, sanığın ifade verdiği için tutuklamanın kaldığı belirtildiğini aktaran Akça, hukuki olarak kararı yanlış bulduğunu dile getirdi.

Kararın aynı gün içinde değişmesi ve mağdur ailelerin tepkisi olayın takipçisi olunacağını gösteriyor; sürecin ilerleyen duruşmalarında delillerin ve tanık beyanlarının nasıl değerlendirileceği kamuoyunca yakından izlenecek.

DEPREMDE ANNESİNİ, BABASINI VE KIZ KARDEŞİNİ KAYBEDEN ÖZLEM ÇELİK KARARA İSYAN ETTİ.