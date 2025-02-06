Adana'da Depremde Hayatını Kaybedenler Anıldı

Adana'da Deprem Anması Yapıldı

Adana'da, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamını yitirenler, dualarla anıldı. Alpargün Apartmanı'nın bulunduğu alanda gerçekleştirilen anma etkinliği, büyük bir hüzünle gerçekleştirildi.

Kur'an-ı Kerim Okundu

Etkinlikte, depremde hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi. Kahramanmaraş depremleri sırasında yıkılan Alpargün Apartmanı'nda 96 kişi hayatını kaybetmişti.

Yetkililer Bilgi Verdi

Programa katılan CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, depremin ardından yapılan çalışmalar hakkında katılımcılara bilgi verdi. Depremde yakınlarını kaybeden aileler de duygu dolu anlarını paylaşma fırsatı buldu.

Karanfil Bırakıldı

Etkinlikte, katılımcılar yıkılan binanın bulunduğu alana karanfil bırakarak kaybettikleri yakınlarını andı. Anma programına, CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut ve çok sayıda vatandaş da katıldı.

Adana'da 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenler okunan dualarla anıldı. Etkinlikte katılımcılara çorba ikram edildi.

Adana'da 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenler okunan dualarla anıldı. Etkinlikte katılımcılara çorba ikram edildi.